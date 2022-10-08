Германия объявила о новых поставках оружия для ВСУ 1 8.10.2022, 21:40

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Пакет помощи включает в себя танки.

Германия объявила о дополнительных поставках оружия Украине. В частности, Берлин обещает отправить ВСУ танки из Греции и Словакии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

О дополнительном пакете военной помощи для Украины объявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск.

Она пообещала, что Украина получит систему ПВО IRIS-T, и в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии.

Кроме того, Ламбрехт отметила, что странам НАТО необходимо работать над укреплением своей обороны.

- Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть бреши в защите. Противовоздушная оборона - одна из таких областей, где необходимо действовать срочно, - сказала она.

Министр добавила, что перед лицом возросшей угрозы безопасности Германия также создаст новую бронетанковую пехотную бригаду, которую можно будет быстро перебросить в Литву в случае необходимости.

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