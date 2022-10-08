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Путин выдал новый приказ по Крымскому мосту

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  • 8.10.2022, 21:47
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Путин выдал новый приказ по Крымскому мосту

После взрыва охранять мост будет ФСБ.

Заниматься «обеспечением безопасности» Крымского моста будет ФСБ. Об этом говорится в указе «Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив», который подписал президент РФ Путин.

Этим же указом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля, на ФСБ возлагаются полномочия «по организации и координации мер защиты» двух других ключевых объектов инфраструктуры — энергомоста из России на аннексированный полуостров и магистрального газопровода из Краснодарского края в Крым.

Напомним, 8 октября около 06:00 по белорусскому времени на Крымском мосту взорвалась фура. Из-за взрыва на одной из веток автомобильного моста обрушилось несколько пролетов. На железнодорожной части моста, расположенной над автомобильной, загорелись цистерны. Мост был закрыт, движение поездов по нему возобновилось к вечеру.

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