ВСУ освободили 40 населенных пунктов на севере Донецкой области 8.10.2022, 22:07

3,642

В них уже начато восстановление инфраструктуры.

Бойцы Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов 40 населенных пунктов, которые находятся в Лиманской и Святогорской громадах Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина Украины.

Отмечается, что, по данным Минреинтеграции Украины, в освобожденных населенных пунктах на севере Донецкой области уже начато восстановление инфраструктуры, также там проходят стабилизационные мероприятия.

При этом продолжается поиск владельцев разрушенных домов. В селах Крестище и Маяки возобновляют электроснабжение. В Святогорске проводят работы по восстановлению мобильной связи.

В Кабмине Украины добавляют, что сейчас в Лимане, Святогорске и поселке Яровая уже возобновили выплаты пенсий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».