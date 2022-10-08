ВСУ освободили 40 населенных пунктов на севере Донецкой области
- 8.10.2022, 22:07
- 3,642
В них уже начато восстановление инфраструктуры.
Бойцы Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов 40 населенных пунктов, которые находятся в Лиманской и Святогорской громадах Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина Украины.
Отмечается, что, по данным Минреинтеграции Украины, в освобожденных населенных пунктах на севере Донецкой области уже начато восстановление инфраструктуры, также там проходят стабилизационные мероприятия.
При этом продолжается поиск владельцев разрушенных домов. В селах Крестище и Маяки возобновляют электроснабжение. В Святогорске проводят работы по восстановлению мобильной связи.
В Кабмине Украины добавляют, что сейчас в Лимане, Святогорске и поселке Яровая уже возобновили выплаты пенсий.