Бегите или сдавайтесь: после взрывов в Крыму Зеленский призвал россиян сложить оружие

Бегите или сдавайтесь: после взрывов в Крыму Зеленский призвал россиян сложить оружие2
- 8.10.2022, 22:26
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Любых других вариантов, на которые оккупанты могли бы надеяться, украинцы им не оставят.
После взрывов на Крымском мосту, соединяющем полуостров с территорией России, президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал россиян сдаваться. Об этом шла речь в его видеообращении.
- Если оккупанты убегут, пока есть такая возможность, это будет лучший вариант для них. Если их заставляют остаться – любой оккупант может найти способ сдаться в украинский плен. Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни.
Украина всегда придерживается всех международных норм, всех конвенций. Любых других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, мы им не оставим, – сказал он.