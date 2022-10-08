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Украинские военные сбили российский самолет Су-34

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  • 8.10.2022, 22:39
  • 3,622
Украинские военные сбили российский самолет Су-34

Это произошло во время контрнаступления ВСУ на востоке Украины.

В субботу, 8 октября, была опубликована видеозапись о том, как украинские военные сбивают российский самолет. Об этом сообщает Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

«Долетался», - говорится в сообщении.

По словам военных, украинские средства противовоздушной обороны были сбиты российским самолетом Су-34. Это произошло во время контрнаступления на востоке Украины.

На видеозаписи можно увидеть, что двум пилотам удалось катапультироваться.

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