Украинские военные сбили российский самолет Су-34

Украинские военные сбили российский самолет Су-341
- 8.10.2022, 22:39
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Это произошло во время контрнаступления ВСУ на востоке Украины.
В субботу, 8 октября, была опубликована видеозапись о том, как украинские военные сбивают российский самолет. Об этом сообщает Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
«Долетался», - говорится в сообщении.
По словам военных, украинские средства противовоздушной обороны были сбиты российским самолетом Су-34. Это произошло во время контрнаступления на востоке Украины.
На видеозаписи можно увидеть, что двум пилотам удалось катапультироваться.