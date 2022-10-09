«Разрушения очень серьезные»: Жданов проанализировал состояния Крымского моста после взрыва 9.10.2022, 3:15

2,274

Восстановить поврежденную часть моста в краткие сроки нереально.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью «Главреду» рассказал, насколько серьезные повреждения получил Крымский мост после взрыва 8 октября.

- Разрушения очень серьезные. Осталась только одна сторона автомобильного моста, другая – обвалилась в результате взрыва. Кстати, именно так нужно было обваливать Антоновский мост – не дырявить, а бить где-то в районе опоры, чтобы рухнул пролет. Здесь же рухнули два пролета Крымского моста, автомобильной его части. Восстановить эту полосу в краткие сроки нельзя – потребуется, как минимум, капитальный ремонт. Правда, вторая полоса осталась цела, но это ненадолго, - говорит он.

Жданов также отметил, что на железнодорожном мосту был взрыв.

«Железнодорожный мост получил меньшие повреждения, и скоро движение им восстановится. Хотя мы не знаем о точных повреждениях. Известно лишь, что загорелся состав – цистерны с горючим, потому, наверняка, был взрыв», - отметил Жданов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».