Невзоров: Российский Генеральный штаб изобрел «гениальный» термин «контротступление» 9.10.2022, 4:01

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Власти РФ тратят много усилий на сокрытие реальной картины происходящего в Украине.

Российское военное руководство пытается скрывать реальное положение дел на фронтах в Украине, заявил в интервью «Гордону» получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров.

- Российский Генеральный штаб изобрел гениальный термин, звучащий как «контротступление». Да. Это абсолютно новое слово в военном искусстве, – иронизирует он на реакцию российских оккупантов на успешное украинское контрнаступление.

По мнению Невзорова, российские военные «очень много будут обречены изобретать и генерировать этого невероятного бреда», чтобы скрывать реальное положение дел.

- У них очень много сил на это уходит, – полагает публицист.

Отвечая на вопрос том, «когда этот ад для Украины закончится», Невзоров указал, что о сроках окончания войны надо спрашивать не его.

- Надо спрашивать у президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Они великолепно работают. И все зависит сейчас исключительно от оружия и успешности украинского фронта. И больше ни от чего, – убежден публицист.

В то же время Невзоров уточнил, что «может возникнуть масса факторов», которая окажет влияние на продолжительность боевых действий.

- В виде зимы, в виде того, что часть бедных мобиков (резервистов, попавших под начатую Путиным 23 сентября в РФ мобилизацию. – Прим.) будет замерзать еще в теплушках на подвозе к Донбассу, часть будет опять выкинута в чистом поле, часть сопьется и умрет, – привел он пример.

Какие-то факторы могут отсрочить окончание войны, но с другой стороны, отмечает Невзоров, путинская «машина войны» может сломаться и досрочно.

- То есть мы понимаем, что у нас впереди очень много различных факторов, которые могут прийти в сложное соприкосновение и сцепки и дать внезапное искрение. Факты – штука такая. Это злые и активные участники всех процессов, в которых мы живем. Поэтому это еще будет искрить, это все будет очень непросто, – подытожил публицист.

Невзоров добавил, что согласно его прогнозу, после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России.

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