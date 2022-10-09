Идут очень жесткие бои: Зеленский рассказал подробности о ситуации на фронте
- 9.10.2022, 5:00
Украинские военные сохраняют позиции в Донецкой области.
В воскресенье, 8 октября, продолжилось движение украинских военных на юге и востоке страны. Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, возле Бахмута украинские защитники держат оборону.
- Продолжилось движение украинских военных, СБУ, Нацгвардии и всех, кто принимает участие в действиях на востоке и на юге Украины, - рассказал Зеленский.
По его словам, украинские военные продолжают сохранять позиции в Донецкой области и, в частности, на Бахмутском направлении. Сейчас там проходят очень жесткие бои.
- Хочу снова отметить украинских воинов с 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр за мужество, за стойкость именно на этом направлении. Спасибо всем зенитчикам и каждому, кто привлечен к противовоздушной обороне Украины, - добавил президент.