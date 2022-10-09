Это была не фура: появилась новая версия взрыва на Крымском мосту 9.10.2022, 8:05

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Опубликовано видео.

Озвученная российской стороной версия о взрыве фуры на Крымском мосту, приведшем к масштабному возгоранию на незаконно построенном инфраструктурном объекте, подлежит сомнению.

В Сети появились видео, которые указывают на то, что взрывное устройство могло быть установлено на одной из опор моста.

«Взрыв был под мостом, в месте, которое фура проехала. Взрывчатка была на опоре. Взрывом подбросило пролет, который деформировался и съехал в сторону, в море», - отмечают комментаторы.

«Следим за фурой, это не фура взорвалась, это справа от фуры взрыв и, скорее всего, под мостом. Почему пролеты упали? Так как взрыв под мостом! Как будто миниподлодка, начиненная взрывчаткой, взорвалась под мостом», - пишет, в свою очередь, Telegram-канал «Украина 365».

Российские власти тем временем утверждают, что причиной пожара на Крымском мосту стал якобы взрыв грузового автомобиля. Следственный комитет РФ отчитался об установлении данных о собственнике фуры, а также сообщил, что в результате инцидента погибли три человека.

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