ВСУ уничтожили российский пункт управления в Херсонской области
- 9.10.2022, 8:07
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Разгромлено большое количество техники врага.
Вооруженные силы Украины уничтожили пункт управления российских оккупационных войск в Каховском районе в Херсонской области.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Также сообщается, что два иранских дрона пытались атаковать Николаевский район, но были уничтожены силами противовоздушной обороны, еще 5 «Шахидов»атаковали Никополь, попав и разрушив частный дом, пирс, повредив еще несколько частных подворий, линии электропередач, спровоцировав возгорание тростника.
Тяжелой артиллерией оккупанты ударили по промышленной зоне Марганецкого общества. Повреждено промышленное здание.
Вражеская авиация 4 раза атаковала позиции Сил обороны. Воздушные силы ВСУ ответили 10 ударами по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, по системам противовоздушной обороны врага.
Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач.
Потери врага на юге за сутки:
83 оккупантов;
4 танка;
4 гаубицы «Мста-Б»;
2 миномета 120-го калибра;
7 единиц авто-бронетехники;
3 склада боеприпасов;
2 БПЛА типа «Орлан».
Кроме того, повреждены 7 единиц вражеской техники, в частности, танк, 2 самоходных мощных орудия «Пион», другая авто-бронетехника.