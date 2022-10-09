ВСУ уничтожили российский пункт управления в Херсонской области 9.10.2022, 8:07

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Разгромлено большое количество техники врага.

Вооруженные силы Украины уничтожили пункт управления российских оккупационных войск в Каховском районе в Херсонской области.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Также сообщается, что два иранских дрона пытались атаковать Николаевский район, но были уничтожены силами противовоздушной обороны, еще 5 «Шахидов»атаковали Никополь, попав и разрушив частный дом, пирс, повредив еще несколько частных подворий, линии электропередач, спровоцировав возгорание тростника.

Тяжелой артиллерией оккупанты ударили по промышленной зоне Марганецкого общества. Повреждено промышленное здание.

Вражеская авиация 4 раза атаковала позиции Сил обороны. Воздушные силы ВСУ ответили 10 ударами по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, по системам противовоздушной обороны врага.

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач.

Потери врага на юге за сутки:

83 оккупантов;

4 танка;

4 гаубицы «Мста-Б»;

2 миномета 120-го калибра;

7 единиц авто-бронетехники;

3 склада боеприпасов;

2 БПЛА типа «Орлан».

Кроме того, повреждены 7 единиц вражеской техники, в частности, танк, 2 самоходных мощных орудия «Пион», другая авто-бронетехника.

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