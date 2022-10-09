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Лукашисты обвинили Украину в «подготовке удара по Беларуси»

  • 9.10.2022, 8:16
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Лукашисты обвинили Украину в «подготовке удара по Беларуси»

Режим ищет повод для открытого вступления в войну?

МИД Беларуси вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой утверждает, что Киев якобы «планирует нанести удар по территории Беларуси».

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он отметил, что эта информация не соответствует действительности.

«Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины», - говорится в сообщении.

МИД призывал белорусский народ не поддаваться провокациям.

«Власти в Беларуси должны перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины», - заявил Николенко.

Напомним, накануне заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что белорусские военные планируют организовать учения, на которых, вероятно, будет проведена тренировка «освобождения» территорий и не исключено, что имеется в виду захват части приграничных областей Украины.

«Хочу отметить, что по замыслу командно-штабного учения предусматривается освобождение части утраченной территории условного государства. Не исключается, что под так называемой потерянной территорией подразумевается пограничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей», - отметил Громов.

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