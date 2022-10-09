«Ее никто не проверяет»: эксперт озвучил свою версию подрыва на Крымскому мосту 9.10.2022, 8:23

2,076

Разгадка может крыться в содержимом цистерн на железной дороге.

Украинский политтехнолог Михаил Шейтельман проанализировал несколько версий взрыва на Крымском мосту и выдвинул свою.

Он высказал свою точку зрения в эфире «24 канала».

Эксперт предполагает, что речь, скорее всего, идет о спецоперации СБУ, а такие варианты, как взрывчатка в автомобиле или в опорах моста никакой критики не выдерживают.

Политтехнолог поделился мнением на тему «хлопка» на Керченском мосту, пояснив, что это могло быть: «Наконец у меня есть версия еще. Вот видите по взрыву, почему-то все летит справа. Такое ощущение, что взрыв был там, где железная дорога. Мне казалось, что взрыв на железной дороге».

«И знаете, у меня возникла еще одна версия, кроме версии авианалета нашего, потому что, если бы это была взрывчатка на машине, то как бы загорелось так далеко от цистерны? Вот был сериал «Во все тяжкие» и там люди останавливали цистерну, и высасывали из нее химическое вещество, чтобы делать наркотики», - озвучил еще один возможный вариант знакового события на Крымском мосту известный писатель.

Михаил Шейтельман озвучил суть своей «авторской» версии сутулившегося с Крымским мостом: «Вот если это все-таки Служба безопасности Украины, а не ВСУ, то могли бы в эту цистерну закачать нитроглицерин и взорвать ее. Это я теоретизирую. Что, в принципе. Могло быть. Дистанционно взорвать цистерну, а цистерна, когда едет, вот ее то никто особо не проверяет. Кто может догадаться, что в ней взрывчатка».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».