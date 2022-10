Военные провалы раскололи элиту России 9.10.2022, 8:30

Приближенные Путина ищут козлов отпущения.

Провалы России в ходе «специальной военной операции» – она не только потеряла в сентябре Харьковскую область, но и часть территорий сразу же после их аннексии по результатам фиктивных референдумов – породили «беспрецедентный, масштабный раскол в правящем классе», пишет The Guardian.

Приближенные Владимира Путина ищут козлов отпущения, на которых можно свалить вину за военные поражения. В целом же, длящаяся уже восьмой месяц война погрузила представителей правящей элиты в состояние неопределенности и даже отчаяние. У многих растет осознание, что выиграть эту войну невозможно, делает вывод газета по результатам бесед с 15 бывшими чиновниками, а также военными, политическими обозревателями, журналистами государственных и оппозиционных СМИ.

«Кто-то станет жертвой»

Одни люди из окружения Путина стараются быть тише воды, ниже травы, чтобы сохранить власть или избежать наказания. Другие, такие как глава Чечни Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин, который перестал скрывать свою связь с ЧВК «Вагнер» и открыто агитирует уголовников в колониях идти на войну, видят в нарастающем хаосе возможность выделиться перед Кремлем.

Кадыров и Пригожин в последние дни открыто нападают на руководство вооруженных сил и министра обороны Сергея Шойгу. Пригожин «хочет показать, что может воевать лучше, чем регулярная армия», сказал газете бывший командир «Вагнера» Марат Габидуллин, знавший его по работе в ЧВК, которую он покинул в 2019 г. «У нас всегда были напряженные отношения с Министерством обороны, мы никогда друг другу не нравились», – добавил он.

Противостояние между Шойгу и Пригожиным длится с 2014 г., когда ЧВК была создана после аннексии Крыма, говорит работавший с ними бывший высокопоставленный военный чиновник. По его словам, Шойгу и тогда не испытывал энтузиазма по поводу войны в Донбассе, и сейчас не очень-то поддерживал аннексию оккупированных территорий, но при этом он остается абсолютно лоялен Путину. А конфликт с Пригожиным усугубился после увольнения замминистра Дмитрия Булгакова, который отвечал за тыловое обеспечение и, как сообщалось, помогал «повару Путина» получать контракты на снабжение армии, говорит собеседник The Guardian.

По его словам, «Пригожин теперь будет мстить Шойгу». Создателя ЧВК «Вагнер» он называет человеком «без морали, без совести, без каких-либо увлечений… он машина в худшем смысле этого слова».

Другой бывший чиновник Министерства обороны так описывает ситуацию в президентском окружении:

Путин очень деструктивная личность, он будет сталкивать между собой разные группировки и смотреть, каким будет наилучший результат. Он не знает, как налаживать взаимоотношения, так что в итоге кто-то станет жертвой. Путин лишь хочет видеть, что лучше всего для него самого и войны в Украине.

Чиновник добавил: «Зная Шойгу, я по-настоящему верю, что он был бы счастлив, если бы его уволили прямо сейчас. Он хочет выбраться из этого бардака».

«Очень боятся»

О разладе в российском руководстве, вызванном военными поражениями и мобилизацией, которую Путин и его подчиненные много раз обещали не объявлять, свидетельствует и публикация Washington Post. Человек из ближайшего окружения Путина выступил с критикой президента, сообщила газета со ссылкой на данные разведки США. Его недовольство вызвало то, как Путин управляет военными, а также ошибки тех, кто ведет военную кампанию.

По словам представителей американской разведки, среди приближенных Путина наблюдается «растущая тревога».

В Кремле «много людей, которые убеждены, что все идет не очень хорошо или что это неправильный курс», сказал WaPo высокопоставленный западный чиновник. По словам Евгении Альбац, главного редактора The New Times, против войны не менее 70% номенклатуры – такую оценку дают ее знакомые среди высокопоставленных чиновников, рассказала она The Guardian. При этом, по ее словам, они «очень боятся».

Другой журналист, сотрудник государственного телеканала с широким кругом контактов во власти, говорит, что значительную часть политической элиты объял «глубокий ужас». Он сказал газете:

Чем выше поднимаешься, тем большее отчаяние чувствуешь. Пришло общее понимание, что в войне нельзя победить.

Другое мнение высказал высокопоставленный госслужащий, с которым разговаривала журналистка Фарида Рустамова: «Я четко понимаю, что мы должны победить. Это единственный возможный вариант. И все, что для этого нужно, сейчас уже надо делать». На вопрос, что будет в случае проигрыша России, он ответил, что не может себе такого представить.

Впрочем, состояние полной растерянности, в котором находятся высшие чиновники, подтверждается тем, что, как пишет Рустамова, и сторонники войны, и не согласные с ней с трудом могут ответить на вопрос о ее конечной цели и возможных исходах.

Несмотря на недовольство и раскол, риск выступить против Путина слишком высок, считает политолог Дмитрий Орешкин. «Все эта система выстроена вокруг вождя. Если избавиться от Путина, нужно быть способным быстро продемонстрировать результат, но все знают, что сейчас это невозможно», – говорит он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».