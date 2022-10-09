Российские «элитные» части в панике бегут с поля боя в Херсонской области 1 9.10.2022, 8:42

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Весь состав двух бригад РФ самовольно покинул позиции и отправился в тыл.

Среди военных воздушно-десантных войск РФ в Херсонской области распространяются и усиливаются довольно панические настроения относительно ситуации на фронте. Оккупанты продолжают нести значительные потери, известно о случаях их побега с поля боя.

Также враг страдает из-за нехватки боеприпасов. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Telegram-канал «СтратКом ВСУ» Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что во время наступления Сил обороны Украины на Криворожском направлении личный состав 126-й бригады береговой обороны и 80-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ самостоятельно покинули боевые позиции и отправились в тыл.

Для сдерживания продвижения ВСУ российское военное командование перебросило силы и средства 98-й воздушно-десантной дивизии. Однако и это соединение оккупантов понесло потери.

«По сообщениям военнослужащих, за последние несколько дней один из полков дивизии потерял около 30 человек (убитыми). В целом подразделения дивизии потеряли до 300 военнослужащих. Также известно, что во время одного из ударов ВСУ по Новой Каховке одно из подразделений 98-й дивизии потеряло еще 8 человек убитыми, количество раненых неизвестно», – подчеркнули в «СтратКоме».

Также захватчики из херсонской группировки продолжают жаловаться на значительную нехватку боеприпасов. Ведь из-за постоянных ударов ВСУ по линиям поставки врага, подвоз боезапаса у оккупантов осуществляется в крайне недостаточном количестве.

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