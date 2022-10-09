Видеофакт: Российский пропагандист устроил истерику после вопроса о Крымском мосте 9 9.10.2022, 8:48

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Доверенному лицу Путина намекнули на его статью 2018 года.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел мощный взрыв и прокомментировать неприятную для РФ ситуацию пригласили военного обозревателя «Комсомольской правды» полковника в отставке Виктора Баранца.

Уроженец Харьковской области, доверенное лицо Владимира Путина Виктор Баранец появился в эфире оппозиционного YouTube-канала «Популярная политика».

Ведущие Иван Жданов и Руслан Шаведдинов, посмеиваясь, поинтересовались у кремлевского военного эксперта, «защитили ли Крымский мост?», намекая на его материал «Как Россия защитит Крымский мост» 2018 года.

«Из-за собственного разгильдяйства пропустили машину с тротилом», - ответил грустно эксперт, добавив, что его, в отличии от интервьюеров, это не радует.

«Вполне возможно, что в команде, которая загружала эту машину, был предатель, который подкупил «батоном зеленых денег» непророссийского досмотрщика. выпустившего автомобиль на мост, - выдвинул версию Баранец, заметив, что «предателями сейчас кишит Россия», а также сравнив их вероятное количество с блохами на дворовой собаке.

Ведущие, не переставая ухмыляться, заметили, что Виктор Баранец фактически сам является предателем, так как родился на Харьковщине и закончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Они попытались спросить о ракетных ударах по Харькову.

«Ренегат», в свою очередь, попытался оправдаться за предыдущее обвинение, но ведущий жестко осадил офицера в отставке: «Я здесь задаю вопросы».

«Идите на ***н, ребята! Предатели», - плюнул Баранец и вышел из эфира.

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