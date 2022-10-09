Украинская армия вошла в Стельмаховку в 20 км от Сватово
- 9.10.2022, 9:07
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ВСУ приближаются к стратегически важному городу.
Вооруженные силы Украины ведут успешную операцию по контрнаступлению на востоке стране. Они активно приближаются к оккупированному российскими войсками поселку Сватово на Луганщине.
В Telegram появилось фото, которое подтверждает этот факт. В частности, украинским защитники показались в селе Стельмаховка, которое расположено в 20 км от Сватово.
Бойцы ВСУ позировали у входа в сельсовет. На стене висела табличка с надписью Стельмаховский сельский совет.
На кадре показаны двое военнослужащих Украины. Они предстали в экипировке и с автоматами, а также с улыбкой на лице.