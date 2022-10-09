Украинская армия вошла в Стельмаховку в 20 км от Сватово 9.10.2022, 9:07

5,230

ВСУ приближаются к стратегически важному городу.

Вооруженные силы Украины ведут успешную операцию по контрнаступлению на востоке стране. Они активно приближаются к оккупированному российскими войсками поселку Сватово на Луганщине.

В Telegram появилось фото, которое подтверждает этот факт. В частности, украинским защитники показались в селе Стельмаховка, которое расположено в 20 км от Сватово.

Бойцы ВСУ позировали у входа в сельсовет. На стене висела табличка с надписью Стельмаховский сельский совет.

На кадре показаны двое военнослужащих Украины. Они предстали в экипировке и с автоматами, а также с улыбкой на лице.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».