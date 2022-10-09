Семь вариантов завтрака, которые помогут жить дольше и здоровее 9.10.2022, 9:18

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Первый прием пищи особенно важен для организма.

Если вы хотите наслаждаться долголетием, ваше главное внимание должно быть направлено на ваше здоровье и благополучие. Но как вы можете поддерживать его? Что ж, когда наши бабушки и дедушки были моложе, они верили в простые вещи. Они потребляли фрукты и овощи, выращенные в домашних условиях, и ели меньше обработанных продуктов. Им даже не нужно было прилагать сознательных усилий, чтобы соблюдать здоровую диету для продления жизни. Для них это был образ жизни.

Журналисты Health Shots связались с диетологом Дипти Локешаппа, чтобы узнать, какие продукты вы можете добавить в свой завтрак, чтобы прожить более долгую и здоровую жизнь.

1. Яйца

Яйца вкусные, полезные и их легко приготовить. Но более того, вам никогда не надоест рецепты, которые вы можете сделать с ним. Вы можете съесть вареное яйцо утром, если вы ленивы, или сделать омлет и подать его с тостами.

2. Овсянка

Классический вариант завтрака, который никогда не выйдет из моды, потому что его легче приготовить и он полезен для здоровья.

3. Овощной салат

Салаты на завтрак сейчас в тренде по разным причинам. Сочетание зеленых листьев и других овощей обеспечивает организм всеми необходимыми витаминами, полезными жирами и белками и, таким образом, является источником пищевых волокон.

4. Цельнозерновой тост

Хороший выбор для завтрака, так как он богат клетчаткой и сложными углеводами, которые медленно перевариваются и не вызывают внезапных скачков уровня сахара в крови. Можно сделать бутерброд с фруктами или яйцом, чтобы было еще вкуснее.

5. Фрукты

Если вы не любите утренние приемы пищи, начните с фруктов. Есть много вещей, которые вы можете приготовить из фруктов по вашему выбору, например, фруктовый салат или смузи.

6. Пудинг из семян чиа

Это рецепт для тех, кто ищет что-то вкусное и простое в приготовлении. Семена чиа еще более полезны, если вы едите их с пищей с высоким содержанием белка, такой как греческий йогурт, творог или протеиновый коктейль.

7. Поха

Легкий в приготовлении завтрак, который обеспечит вас необходимым утренним питанием.

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