Washington Post опубликовала свою версию взрыва на Крымском мосту 9.10.2022, 9:41

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Американская газета ссылается на намеки украинских спецслужб.

За взрывом на Крымском мосту стоят спецслужбы Украины, сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Журналисты отмечают, что взрыв вносит новый элемент напряженности в войну в то время, когда «президент России Владимир Путин и его окружение неоднократно предупреждали, что Россия может применить ядерное оружие».

Первой о причастности СБУ написала «Украинская правда» — изданию рассказал об этом неназванный собеседник в правоохранительных органах. «Подрыв Крымского моста — операция Службы безопасности Украины», — заявил он.

Аналогичную информацию привело и УНИАН, также сославшись на собственный источник в правоохранительных органах.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко отказался комментировать случившееся. «Роль СБУ или любого государственного органа Украины в «хлопке» будем комментировать после нашей окончательной победы», — отметил он. Между тем в телеграм-канале службы появилась такая публикация:

Представители украинских властей также напрямую не заявляли, что к взрыву причастны военные или спецслужбы Украины. Хотя советник офиса президента Михаил Подоляк отметил, что это только «начало»: «Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено».

Однако затем он списал взрыв моста на борьбу силовых ведомств России: «чекистов» (ФСБ) и военных (Минобороны и Генштаб). «А теперь серьезно. ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство МО/ГШ. За мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту Путина. Теперь МО сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на Юге», — отметил Подоляк.

Минобороны Украины также отреагировало на взрыв Крымского моста. «Ракетный крейсер «Москва» и Керченский мост — два печально известных символа российской власти в украинском Крыму — исчезли. Что дальше, русские?» — говорится в сообщении.

Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов опубликовал видео горящего Крымского моста, совмещенное со знаменитой записью Мэрилин Монро, исполняющей песню «Happy birthday, mister President». Накануне Путину исполнилось 70 лет.

7 октября спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ подготовили «сувенир» российскому президенту. «Вообще-то поздравлять его совсем не хочется, но при его пристрастии и любви к сакральным датам и скрепам можем отметить, что сегодня, кстати, Всемирный день хлопка. Вот сувенир ему будет именно такой», — пообещала Гуменюк.

Ранее высокопоставленные чиновники и военные Украины неоднократно говорили, что рассматривают Крымский мост как законную цель для ударов, поскольку считают полуостров частью страны. Они также отмечали, что по нему идет снабжение российской армии.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал этот мост целью номер один после получения западного дальнобойного оружия. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнял, что американское вооружение поможет Киеву вернуть Донбасс и Крым. В апреле секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Киев готов нанести удар по мосту в Крыму при первом удобном случае.

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