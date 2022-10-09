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Washington Post опубликовала свою версию взрыва на Крымском мосту

  • 9.10.2022, 9:41
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Washington Post опубликовала свою версию взрыва на Крымском мосту

Американская газета ссылается на намеки украинских спецслужб.

За взрывом на Крымском мосту стоят спецслужбы Украины, сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Журналисты отмечают, что взрыв вносит новый элемент напряженности в войну в то время, когда «президент России Владимир Путин и его окружение неоднократно предупреждали, что Россия может применить ядерное оружие».

Первой о причастности СБУ написала «Украинская правда» — изданию рассказал об этом неназванный собеседник в правоохранительных органах. «Подрыв Крымского моста — операция Службы безопасности Украины», — заявил он.

Аналогичную информацию привело и УНИАН, также сославшись на собственный источник в правоохранительных органах.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко отказался комментировать случившееся. «Роль СБУ или любого государственного органа Украины в «хлопке» будем комментировать после нашей окончательной победы», — отметил он. Между тем в телеграм-канале службы появилась такая публикация:

Представители украинских властей также напрямую не заявляли, что к взрыву причастны военные или спецслужбы Украины. Хотя советник офиса президента Михаил Подоляк отметил, что это только «начало»: «Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено».

Однако затем он списал взрыв моста на борьбу силовых ведомств России: «чекистов» (ФСБ) и военных (Минобороны и Генштаб). «А теперь серьезно. ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство МО/ГШ. За мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту Путина. Теперь МО сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на Юге», — отметил Подоляк.

Минобороны Украины также отреагировало на взрыв Крымского моста. «Ракетный крейсер «Москва» и Керченский мост — два печально известных символа российской власти в украинском Крыму — исчезли. Что дальше, русские?» — говорится в сообщении.

Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов опубликовал видео горящего Крымского моста, совмещенное со знаменитой записью Мэрилин Монро, исполняющей песню «Happy birthday, mister President». Накануне Путину исполнилось 70 лет.

7 октября спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ подготовили «сувенир» российскому президенту. «Вообще-то поздравлять его совсем не хочется, но при его пристрастии и любви к сакральным датам и скрепам можем отметить, что сегодня, кстати, Всемирный день хлопка. Вот сувенир ему будет именно такой», — пообещала Гуменюк.

Ранее высокопоставленные чиновники и военные Украины неоднократно говорили, что рассматривают Крымский мост как законную цель для ударов, поскольку считают полуостров частью страны. Они также отмечали, что по нему идет снабжение российской армии.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал этот мост целью номер один после получения западного дальнобойного оружия. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнял, что американское вооружение поможет Киеву вернуть Донбасс и Крым. В апреле секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Киев готов нанести удар по мосту в Крыму при первом удобном случае.

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