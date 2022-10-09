В Москве назревает путч? 9.10.2022, 9:50

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В офисе Зеленского прокомментировали аресты военных Росгвардией.

Аресты военных в Москве и перекрытие движения 8 октября прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, говорить о возможном путче еще рано, но в РФ назревает конфликт между разными силовиками.

Об этом Подоляк рассказал в эфире телемарафона «Единые новости».

«То, что конфликт между силовиками разными – на лицо, я думаю, что это уже ни у кого не вызывает сомнения. Более того, в какой-то момент потерялась управляемость и в силовых вертикалях. То есть господин Путин потерял контроль над тем, что делают спецслужбы», – сказал советник главы ОП.

По его словам, первыми проявлениями такой потери контроля был взрыв автомобиля с пропагандисткой Дарьей Дугиной в Подмосковье, произошедший в особо защищенном районе.

«И там происходит такой абсолютно продуманный теракт, который могли реализовать только другие спецслужбы, имеющие возможность «отводить глаза», как это звучит на оперативном сленге», – отметил Подоляк.

Он также намекнул, что организаторами взрыва на Крымском мосту тоже были российские спецслужбы.

«Так же происходило на Крымском мосту. Фура, автомобиль, якобы повлекший за собой разрушения основные, въезжает с территории Краснодарского края, проходит проверку соответствующих силовиков. Машина принадлежит – юридическая регистрация в РФ. Взрыв, показавший обрушение дорожного полотна, очень странный. Сверху вниз он вряд ли проходил. То есть, была еще какая-то часть возможности заминировать опорную часть моста. Далее последовала синхронизация с топливным эшелоном, который в это время проходил по мосту, и он тоже загорелся. Это все говорит о том, что тщательное понимание логистики этого эксцесса было только в руках российских спецслужб», – объяснил советник руководителя президентского офиса.

Он подчеркнул, что все эти эксцессы вполне четко ложатся в канву нарастающего внутреннего конфликта в РФ.

«Который действительно вполне может сегодня привести к определенному обострению, в том числе на улицах Москвы. Ну, здесь нужно еще наблюдать, потому что это только первичная развединформация, что что-то происходит, какие-то аресты начинаются», — заметил Подоляк.

Он также прокомментировал смену командующего войной России против Украины.

«Резкая смена, опять же, командующего «СВО» происходила. При чем этот господин Суровикин как раз близок к лагерю Пригожина-Кадырова. Сейчас нарастает такой внутренне силовой конфликт. Кто победит – будем знать в ближайшее время. Но мне кажется, что все это только начинается. Это начало обрушения той силовой инфраструктуры, которая долгое время была опорой господина Путина», – убежден советник главы ОП.

По его мнению, в контексте этого конфликта между силовиками президент РФ Владимир Путин «находится в безвыходном положении».

«Если он сдаст Шойгу или, тем более, Герасимова – это по сути элита, цвет российского генералитета – то таким образом он настроит против себя фундаментальную силу, на базе которой все его могущество и построено, – армию. Если он перейдет на сторону господина Пригожина и Кадырова, значит, он передает под контроль силовые вертикали совершенно не армейским и очень часто людям, имеющим отношение к криминальному сообществу, что по существу будет означать начало внутреннего тяжелого конфликта в России, и я надеюсь, что он будет начинаться прямо сегодня в полном объеме», – резюмировал Подоляк.

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