Белорус нашел в магазине товар за одну копейку 2 9.10.2022, 9:55

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Это похоже на рекорд.

Издание Onlíner продолжает марафон ценников, которые вызывают улыбку. В предыдущих сериях: книжная закладка за 10 копеек, пакет свиных шкур по 16 копеек за килограмм, новые женские туфли из магазина конфиската за 96 копеек. Читатель сайта Иван из Минска нашел товар еще дешевле — по 1 копейке за килограмм.

Вашему вниманию предлагаются суповые кости из свинины, говядины и птицы.

Иван увидел эти пакеты по 1 копейке за килограмм в Минске в «Короне-Замок». «Себе не брал, сделал только фото из-за смешной цены, она вызвала улыбку», — рассказал читатель корреспонденту Onlíner. Пакет костей весом 2,3 килограмма можно взять за 2 копейки.

Если вы успели покрутить носом, то это вы зря: на говяжьих костях делают шикарный холодец.

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