Украинская ПВО крушит российские «Орланы», как орехи 1 9.10.2022, 10:07

2,094

На видео показали, как работает украинская «Оса» на Донбассе.

Украинское подразделение Противовоздушной обороны на Донбассе крушит российские «Орланы», как орехи, говорится в ТСН.

Украинская «Оса» – гроза российской авиации и беспилотников. Лишь с начала великой войны одна из машин сбила полсотни вражеских беспилотников. Солдаты говорят, после работы «Осы» хваленые Кремлем «Орланы» быстренько разлетаются вдребезги. «Мы можем производить пуск дальностью на 10 км», — рассказывают бойцы.

Если же враждебная цель на более дальнем расстоянии – инициативу перехватывают системы С-300. Они стреляют в десятки раз дальше.

Еще с начала войны Украина просила у западных партнеров закрыть небо, но впоследствии сделала это сама. В частности, и благодаря работе таких зенитно-ракетных комплексов, потому что они не только сбивают воздушные цели, но и отпугивают их даже приближаться к линии фронта. «За взятие на сопровождение цели они не входят в зону поражения. У них тоже есть бортовая аппаратура, которая определяет, что они на сопровождении, они выполняют разворот и идут вслед за российским кораблем», — объясняют военные.

Но Украинцы известные изобретатели, чтобы еще больше закрыть небо и прикрыть «Осу» от вражеского глаза и сбивать самолеты, организовали мобильные партизанские огневые группы, вооруженные «Иглами».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».