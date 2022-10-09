«В 17:00 распространилась фотография Путина в наручниках» Леонид Невзлин

9.10.2022, 10:41

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Как это произойдет.

Положу сюда, чтобы потом была возможность вспомнить и сравнить. На какой минуте или подробности я ошибся.

В 4:30 утра группа из 18 подполковников и полковников ФСБ, одетая в парадную форму с орденами, но с автоматами Калашникова на плече, приказала охране бункера оставить пост.

В 5:00 об этом сообщила BBC со ссылкой на источники в американской и британской разведках.

В 8:00 по всем каналам прошла информация о том, что В.В.Путин не может исполнять обязанности президента и главнокомандующего вооруженными силами России. Причины не объяснялись. В условиях войны (это было прямо заявлено) верховное командование передавалось в руки министра обороны Шойгу, а президентская власть — в руки совета безопасности, в котором были произведены кадровые перестановки.

В 8:30 новый председатель совета безопасности Медведев объявил на территории России чрезвычайное положение, не объяснив, в чем именно оно заключается.

В 10:00 на совместном заседании обеих палат федерального собрания Медведев был объявлен исполняющим обязанности президента, а председателем совета безопасности стал Пригожин.

В 11:00 Медведев направил президенту Украины предложение о начале переговоров, пообещав отвести российские войска на линию 24 февраля. Официального ответа Украины не последовало, украинские войска начали наступление на Херсон.

В 15:00 председатель совета безопасности Пригожин выступил в федеральном собрании с речью, в которой заявил, что бывший президент Путин подверг опасности суверенитет России и поставил под удар жизни русских людей ради собственных коррупционных планов, в частности — ради наделения властью в Украине своего кума Медведчука. «Русские люди не должны платить за это своими жизнями», — заявил он. Сразу после Пригожина выступил новый главнокомандующий Шойгу, который заявил, что Россия выводит свои войска с территорий, захваченных после 24 февраля и начинает демобилизацию, а руководство генерального штаба отстраняется от своих обязанностей.

В 17:00 в сетях распространилась фотография Путина и Медведчука в наручниках.

В 17:15 в телеграм-канале Кадырова появился пост: «Русские должны не воевать с украинцами, а остановить бешеного шакала, готового уничтожить весь мир ради своих прихотей».

К полуночи стало известно, что украинские войска без боя взяли Херсон и всю территорию на правом берегу Днепра. Российская армия эвакуировалась в беспорядке по понтонным переправам или вплавь, техника была брошена.

В полночь Зеленский выступил с обращением, в котором заявил, что готов на переговоры после вывода всех российских войск со всей территории Украины, включая Донбасс и Крым.

В 8:00 следующего дня секретарь совета безопасности Патрушев заявил об аресте ряда генералов и адмиралов, «предавших Россию». В течение следующих 5 часов стало известно об арестах в рядах наиболее активных сторонников войны с Украиной. В том числе были арестованы главы сепаратистских республик Донбасса, видные блогеры и пропагандисты. Оставшийся на свободе пропагандист Киселев заявил, что Россия очищается от скверны.

В 10:00 министр иностранных дел Лавров направил генеральному секретарю ООН заявление, в котором попросил оказать России помощь в избавлении от последствий преступных решений «банды Путина».

Одновременно исполняющий обязанности президента Медведев конкретизировал условия чрезвычайного положения в России: комендантский час в городах с 22:00, особые полномочия губернаторов, запрет публичных действий и высказываний политического характера (в том числе, в интернете) до особого распоряжения.

В течение 2 последующих дней вооруженные силы Украины освободили Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и Энергодар. Освобождена была и Запорожская АЭС, причем Пригожин заявил о готовившейся там «бандой Путина» диверсии для радиоактивного заражения юга Украины.

Начата дипломатическая подготовка переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, однако Зеленский отказался встречаться с Медведевым, назвав его оборотнем. Медведев не прокомментировал это заявление. Начала обсуждаться встреча премьер-министров.

В Москве крайне жестко разогнана многотысячная демонстрация сторонников продолжения войны, больше 2000 человек задержаны. В центре Москвы установлены блок-посты для контроля за соблюдением комендантского часа.

Европейские лидеры призвали Украину к переговорам, а Россию — к выводу оставшихся войск с территории Украины. Президент Байден в ответ на вопрос корреспондента CNN сказал, что не доверяет Медведеву и Пригожину, которого он назвал реальным правителем России.

К концу недели украинские войска полностью заняли спешно оставленные Россией Луганскую и Донецкую области и вышли на государственную границу 2014 года. В Крыму оказались сосредоточены большие соединения российской армии. Украинские силы начали переброску в Северную Таврию.

Через три дня оказалось, что практически все приближенные Путина, кроме нескольких арестованных генералов и бизнесменов, категорически осуждают «преступную войну банды Путина против суверенной Украины».

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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