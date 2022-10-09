Полковник ВСУ о взрыве на Крымском мосту: Это была ракета 9.10.2022, 10:46

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Судя по разрушениям, был нанесен групповой удар.

Удар по Крымскому мосту был нанесен сразу несколькими ракетами. ВСУ обошли защиту одного из самых охраняемых объектов России.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью «Главреду» подчеркнул, что взрыв на Крымском мосту - колоссальная имиджевая потеря для России.

«Конечно, это была ракета, которая заодно «передала привет» российским С-400 и всем остальным способам защиты и прикрытия моста. Подумайте сами, какая это колоссальная имиджевая потеря для России! Россияне на весь мир трубили, что мост защищен так, что туда даже птица не залетит. Птица, может, и не залетит, но наша ракета залетела», - отметил эксперт.

Жданов также пояснил, что речь идет не об одной ракете – судя по разрушениям, там был групповой удар.

«Во-первых, потому что задеты два моста одновременно. Во-вторых, в автомобильный мост попали две ракеты, потому что два пролета упали. Если был нанесен групповой удар, то мог быть синхронный взрыв. Жители Керчи говорят, что взрыв был очень сильный, и в шесть утра они всем городом проснулись от мощного взрыва», - подытожил эксперт.

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