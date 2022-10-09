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Гомельчанин спас флаг революционного района и передал его полку Калиновского

  • 9.10.2022, 11:09
  • 4,146
Гомельчанин спас флаг революционного района и передал его полку Калиновского

Легендарное знамя протестов успело побывать в оккупированной Буче.

Знаменитый флаг пятого микрорайона Гомеля впервые появился во время революции 2020 года.

Гомельчанин Игорь Кравченко рассказал «Флагштоку», как спас флаг пятого микрорайона Гомеля: флаг искал ГУБОПиК, он побывал в оккупированной Буче, но и оттуда активист вынес флаг. Сейчас он находится в полку имени Кастуся Калиновского.

Подробности смотрите в видео.

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