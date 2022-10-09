Гомельчанин спас флаг революционного района и передал его полку Калиновского
- 9.10.2022, 11:09
- 4,146
Легендарное знамя протестов успело побывать в оккупированной Буче.
Знаменитый флаг пятого микрорайона Гомеля впервые появился во время революции 2020 года.
Гомельчанин Игорь Кравченко рассказал «Флагштоку», как спас флаг пятого микрорайона Гомеля: флаг искал ГУБОПиК, он побывал в оккупированной Буче, но и оттуда активист вынес флаг. Сейчас он находится в полку имени Кастуся Калиновского.
Подробности смотрите в видео.