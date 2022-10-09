«Взвод положили за одну минуту» 4 9.10.2022, 11:13

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Российский оккупант после 12 дней на фронте сдался в плен ВСУ.

Во время контрнаступления ВСУ на востоке Украины в плен попали многие недавно мобилизованные россияне. Некоторые из них побывали на фронте всего 12 дней.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

СБУ опубликовала допрос пленного оккупанта. Житель Удмуртской республики прибыл в Украину 13 сентября, а в плен попал уже 25 сентября на территории Харьковской области.

Российский солдат шокирован оснащением и мастерством украинских военных. По его словам, ВСУ за одну минуту уничтожили целый взвод оккупантов.

«Мы увидели людей вооруженных нормально, наученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения... Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек», - сказал пленный.

Кроме того, оккупант отметил, что мобилизованные проходят ускоренную подготовку за 2 дня, а танкистов готовят 10 дней.

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