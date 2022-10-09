Аббас Галлямов: Подрыв Крымского моста - перелом в войне, ситуация в Москве патовая 3 9.10.2022, 11:19

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Аббас Галлямов

У Кремля нет возможностей ответить Украине на столь дерзкую операцию.

Рано утром 8 октября был подорван Крымский мост. Последствия этого события будут грандиозными.

Об этом в своем блоге в Facebook пишет известный российский политолог Аббас Галлямов.

«Россия проиграла войну. Дальнейшие боевые действия будут лишь ухудшать ее стратегическое положение: сжирать ресурсы, ухудшать экономику, озлоблять население», - написал эксперт.

Он считает, что Кремлю нужно срочно признавать поражение и договариваться с Киевом о мире, пока катастрофа не захлестнула Россию.

Диктатор РФ Владимир Путин, очевидно, не способен сделать эти шаги. А это значит, что их сделает другой человек, уверен Галлямов. По крайней мере, именно в этом сейчас состоит главный интерес путинского режима.

«Неподписанный мир и затянувшаяся бойня приведут, в конце концов, к революции, которая эту систему уничтожит», - объяснил российский политолог.

По его мнению, кремлевские элиты уже прекрасно осознают, что Путин тянет их на дно. Пока на решительные шаги они не идут, замерев в ожидании грядущего коллапса. Каким будет коллапс, пока неизвестно.

Галлямов считает, что это может быть бунт российского народа, восстание армии, ядерная война или даже распад РФ. И толчком к одному из этих сценариев, вполне возможно, станет именно случившийся утром подрыв Крымского моста.

Проблема в том, что на сегодняшний день у Кремля нет возможностей ответить Украине на столь дерзкую спецоперацию. Удар по Киеву на 8-м месяце войны никого не удивит, а ядерное оружие, очевидно, не будет выглядеть адекватным ответом. Ситуация откровенно патовая для Москвы.

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