Белорусы бросились скупать иностранную валюту в обменниках 2 9.10.2022, 11:25

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Нацбанк обеспокоился из-за новой тенденции.

В сентябре население вернулось к активной покупке иностранной валюты. В том месяце физлица купили иностранной валюты в эквиваленте 980,2 млн долларов, а продало 866,2 млн, следует из данных Нацбанка.

В сентябре внезапно изменилась тенденция поведения физлиц в обменниках. Население купило иностранной валюты на 114,1 млн долларов (в эквиваленте) больше, чем продало.

На фоне высокой инфляции весь этот год белорусы были чистыми продавцами иностранной валюты. Например, в августе продали ее на 54,6 млн долларов больше, чем купили. Это, по оценкам экспертов, означало проедание валютных запасов.

В целом же с начала года купили иностранной валюты в эквиваленте 7,179 млрд долларов, а продали 7,564 долларов.

Напомним, на протяжении 49-ти месяцев, до марта 2020 года, население Беларуси было чистым продавцом наличной валюты. В марте и августе 2020-го был резкий всплеск объемов покупки. 2020 год граждане закончили чистыми покупателями: впервые с 2013 года покупка налички превысила продажу на 147,5 млн долларов. Активно покупать иностранную валюту белорусы продолжали в 2021 и 2022 годах.

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