«Противник этого не ожидал, подошли на расстояние пяти метров» 9.10.2022, 11:35

9,890

Командир батальона «Азов» рассказал о боях с «элитными» подразделениями россиян.

Будущий командир с позывным «Ролло» присоединился к «Азову» еще в 2014 году. В 2022 году за сутки до полномасштабного вторжения РФ в Украину он вместе с побратимами получил приказ: «Готовьтесь».

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своем боевом пути командир батальона «Азов» рассказал в интервью для «Бутусов плюс».

В первые дни полномасштабной войны формировались новые боевые подразделения. «Ролло» вместе с побратимами держали оборону в селе Мощун Киевской области.

«Даже крутому российскому спецназу или «славным» десантно-штурмовым войскам, морпехам не удалось... Безгранично горд своим личным составом!» - подчеркнул он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».