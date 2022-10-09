«Противник этого не ожидал, подошли на расстояние пяти метров»
- 9.10.2022, 11:35
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Командир батальона «Азов» рассказал о боях с «элитными» подразделениями россиян.
Будущий командир с позывным «Ролло» присоединился к «Азову» еще в 2014 году. В 2022 году за сутки до полномасштабного вторжения РФ в Украину он вместе с побратимами получил приказ: «Готовьтесь».
Как сообщает Цензор.НЕТ, о своем боевом пути командир батальона «Азов» рассказал в интервью для «Бутусов плюс».
В первые дни полномасштабной войны формировались новые боевые подразделения. «Ролло» вместе с побратимами держали оборону в селе Мощун Киевской области.
«Даже крутому российскому спецназу или «славным» десантно-штурмовым войскам, морпехам не удалось... Безгранично горд своим личным составом!» - подчеркнул он.