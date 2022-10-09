Ученые нашли уникальные останки самой большой птицы в мире 1 9.10.2022, 11:46

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Открытие было сделано в глубинной части центральной Австралии.

Пара ног, принадлежащих, возможно, самому крупному виду птиц, когда-либо населявших нашу планету, была обнаружена в ископаемом месте в глубинке центральной Австралии. Интересно, что другие останки могут все еще лежать поблизости, ожидая, когда их выкопают. Про находку пишет Science Alert.

Описанный одним палеонтологом как «экстремальный эволюционный эксперимент», громовая птица Стиртона (Dromornis Stirtoni) представляет собой лоскутное одеяло странных анатомических черт. Его огромный клюв выступает из маленького черепа, и все это расположено на теле высотой 3 метра (10 футов) и весом до полутонны.

Эти неуклюжие гиганты возрастом 8 миллионов лет на самом деле связаны с современными птицами, такими как куры и утки. В то время как негабаритные «утки-демоны», несомненно, являются тяжеловесами, получить точную оценку их размера по нагромождению костей легче сказать, чем сделать. Это последнее открытие может убрать некоторые догадки из моделей, пытающихся описать истинные диапазоны размеров видов Dromornis.

Впервые останки этих массивных нелетающих птиц были найдены сочлененными, расположенными более или менее так, как они существовали внутри когда-то жившего животного.

«Это означает, что туша была целой, когда ее похоронили», — сказал ScienceAlert палеонтолог и куратор отдела наук о Земле в Музее и художественной галерее Северной территории Адам Йейтс.

«У нас есть только голени, потому что это то, что мы выкопали. Есть все основания ожидать, что большая часть остального скелета — если не весь скелет — может лежать в следующем раскопе, когда мы будем копать дальше в берег, который ноги берутся».

Окаменелые кости были обнаружены в заповеднике Алкута, плотном месте окаменелостей в 190 км к северо-востоку от Алис-Спрингс, где находится одна из самых больших концентраций останков наземных позвоночных в Австралии. Несмотря на то, что с момента начала раскопок в 1986 году в этом месте были найдены тысячи окаменелых образцов, большинство из них представляют собой смешанные фрагменты различных видов из-за того, что исторические паводковые воды смешали останки.

Таким образом, большинство окаменелостей Алкуты требовали кропотливой сортировки по видам и реконструкции с участием частей нескольких отдельных животных. Такие составные реконструкции обязательно требуют определенной степени творческого мышления, которое допускает случайные ошибки.

«Даже если вы правильно определите все виды — вы соедините правильные кости с нужными видами — у вас все равно будут пропорциональные ошибки, потому что, конечно, между ними существуют естественные различия», — объясняет Йейтс.

Новые ноги — захватывающая находка, потому что они могут дать исследователям гораздо более точное представление об истинных пропорциях этих животных. Это также поможет палеонтологам лучше идентифицировать больше костей D. Stirtoni среди других беспорядочных окаменелостей в Алкуте.

Палеонтолог Университета Флиндерса Уоррен Хэндли, Йейтс и их коллеги ранее сравнили набор беспорядочно разбросанных костей D. Stirtoni, обнаруженных в этом регионе, и смогли определить разницу в размерах между самцами и самками.

Судя по размеру недавно обнаруженных костей ног, исследователи подозревают, что останки принадлежат самке D. Stirtoni , которую команда назвала Деб. Они намерены сделать гистологический тест, чтобы подтвердить свои подозрения.

Эти находки позволяют предположить, что D. Stirtoni был высоким обитателем этой сухой экосистемы, похожим на современных верблюдов, — объясняет Йейтс, используя свой рост, чтобы добраться до растительности, недоступной для его более мелких травоядных собратьев. Тогда «эту роль взяло на себя не млекопитающее, а птица», — говорит Йейтс.

Ископаемые записи предполагают, что эти легендарные птицы и их родственники существовали в течение невероятных 25 миллионов лет. Но в конце эпохи миоцена Австралия высыхала, возможно, слишком быстро, чтобы D. Stirtoni могли адаптироваться.

Йейтс отмечает, что молодые окаменелости громовых птиц встречаются крайне редко, предполагая, что у этих животных не было высокой скорости размножения, возможно, производя только одного или двух птенцов в год.

Эти черты хорошо известны тем, что делают животных уязвимыми к изменяющимся условиям окружающей среды.