Подрыв Крымского моста: эксперт сделал неожиданное заявление

Подрыв Крымского моста: эксперт сделал неожиданное заявление6
- 9.10.2022, 13:10
- 14,064
Россияне сами «помогли» пролетам рухнуть в воду.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что могло помочь подорвать Крымский мост.
Свое мнение по этому поводу он высказал на YouTube-канале.
По его словам, то, что на мосту оказался только 10-сантиметровый слой асфальта свидетельствует о воровстве при строительстве:
«Очень много стырили. Должно быть два слоя по 10».
Также эксперт вспомнил о проведенной спецоперации:
«Хочу напомнить, что где-то весной была произведена какая-то спецоперация (о ней говорили в СМИ), была захвачена все документация Крымского моста. И мы тогда еще говорили, что мы знаем его все особенности и знаем его слабые места. Вполне возможно, что захват этой документации помог тому, кто наносил удар по этому мосту. И удар был нанесен… видимо, выбрали наиболее слабое в конструкционном отношении место».
«Я говорил очень часто, что не нужно обрушать центральный пролет моста, самый большой и так далее. Зачем портить фарватер в Керченском проливе, тем более, что он наш. Я говорил, что достаточно ударить по стыку моста и берега, либо какому-то другому пролету, который находится близко к берегу, что и было сделано», – добавил Жданов.