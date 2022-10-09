Подрыв Крымского моста: эксперт сделал неожиданное заявление 6 9.10.2022, 13:10

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Россияне сами «помогли» пролетам рухнуть в воду.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что могло помочь подорвать Крымский мост.

Свое мнение по этому поводу он высказал на YouTube-канале.

По его словам, то, что на мосту оказался только 10-сантиметровый слой асфальта свидетельствует о воровстве при строительстве:

«Очень много стырили. Должно быть два слоя по 10».

Также эксперт вспомнил о проведенной спецоперации:

«Хочу напомнить, что где-то весной была произведена какая-то спецоперация (о ней говорили в СМИ), была захвачена все документация Крымского моста. И мы тогда еще говорили, что мы знаем его все особенности и знаем его слабые места. Вполне возможно, что захват этой документации помог тому, кто наносил удар по этому мосту. И удар был нанесен… видимо, выбрали наиболее слабое в конструкционном отношении место».

«Я говорил очень часто, что не нужно обрушать центральный пролет моста, самый большой и так далее. Зачем портить фарватер в Керченском проливе, тем более, что он наш. Я говорил, что достаточно ударить по стыку моста и берега, либо какому-то другому пролету, который находится близко к берегу, что и было сделано», – добавил Жданов.

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