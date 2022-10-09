В Беларуси завели первые уголовные дела за «повышение» цен 37 9.10.2022, 12:00

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Слишком «дорогую» колбасу нашли в Лиде.

В Лиде завели уголовное дело за повышение цен на колбасу, в Бобруйске – из-за цен на овощи.

Как сообщил пропагандистскому телеканалу ОНТ заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Юрий Кардымон, в одном из магазинов города Лиды в продаже находились «четыре вида наименований колбасных изделий, по которым была необоснованно завышена цена». «Разница доходила до двух рублей. Была не просто переклейка ценников, а фактическая реализация гражданам колбасных изделий по завышенным ценам», – заявил представитель КГК.

В Бобруйске одно из предприятий овощей с января по август поставляло товар в учреждения образования и здравоохранения региона с оптовой наценкой по отдельным позициям до 600%, утверждает телеканал «Беларусь 1».

По словам представительницы КГК Татьяны Самохиной, в отношении директора данного предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 426 Уголовного кодекса («Превышение власти или служебных полномочий»). Государству якобы нанесен ущерб в крупном размере – более 10 тысяч рублей, утверждают в КГК.

Напомним, 6 октября Лукашенко запретил повышать в Беларуси любые цены и пригрозил немедленными арестами и уголовной ответственностью за нарушение своего распоряжения.

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