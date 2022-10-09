ВСУ превратят Крым в «котел» для армии РФ 5 9.10.2022, 12:11

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Взрыв на мосту открывает следующий этап в развитии ситуации на фронте.

Крымский мост будет разрушен окончательно, а временно оккупированный Россией Крым превратится в «котел».

Такой прогноз после подрыва Крымского моста 8 октября сделал военный эксперт, полковник в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан в новом выпуске программы «Балаканка» на канале «Гроші».

«Это единственная артерия, которая соединяла материковую Россию и оккупированный Крым, пропускала через себя очень большие объемы военных поставок. Взрыв на мосту предопределяет следующую эпоху, которая будет предшествовать самому освобождению Крыма», – заявил он.

По словам Свитана, количество этих поставок уменьшится. Движение (и автомобильное, и железнодорожное) по мосту даже после восстановление будет не такое «мощное».

«Российское руководство будет принимать во внимание, что такие акты могут повториться. Крымский мост будет полностью уничтожен. Крым как таковой станет оперативным «котлом», попадет в оперативное окружение. То есть мы перережем подходы к Крыму, – отметил эксперт. – И уже после этого российское командование будет принимать решение о целесообразности продолжения сухопутной операции в Херсонской и Запорожской областях… Это все мы увидим в ближайшее время».

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