закрыть
9 октября 2022, воскресенье, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ превратят Крым в «котел» для армии РФ

5
  • 9.10.2022, 12:11
  • 6,074
ВСУ превратят Крым в «котел» для армии РФ

Взрыв на мосту открывает следующий этап в развитии ситуации на фронте.

Крымский мост будет разрушен окончательно, а временно оккупированный Россией Крым превратится в «котел».

Такой прогноз после подрыва Крымского моста 8 октября сделал военный эксперт, полковник в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан в новом выпуске программы «Балаканка» на канале «Гроші».

«Это единственная артерия, которая соединяла материковую Россию и оккупированный Крым, пропускала через себя очень большие объемы военных поставок. Взрыв на мосту предопределяет следующую эпоху, которая будет предшествовать самому освобождению Крыма», – заявил он.

По словам Свитана, количество этих поставок уменьшится. Движение (и автомобильное, и железнодорожное) по мосту даже после восстановление будет не такое «мощное».

«Российское руководство будет принимать во внимание, что такие акты могут повториться. Крымский мост будет полностью уничтожен. Крым как таковой станет оперативным «котлом», попадет в оперативное окружение. То есть мы перережем подходы к Крыму, – отметил эксперт. – И уже после этого российское командование будет принимать решение о целесообразности продолжения сухопутной операции в Херсонской и Запорожской областях… Это все мы увидим в ближайшее время».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобель – свидетель защиты
Нобель – свидетель защиты Андрей Санников
Костел и этих переживет
Костел и этих переживет Ирина Халип
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников