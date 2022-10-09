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В оккупированной Голой Пристани «взлетел на воздух» склад армии РФ

  • 9.10.2022, 12:14
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В оккупированной Голой Пристани «взлетел на воздух» склад армии РФ

Российская авиация в панике кружит по небу.

Во временно оккупированном городе Голая Пристань Скадовского района Херсонщины ночью 9 октября произошел взрыв. Там вспыхнул склад с боекомплектом к технике военных РФ.

Местные Telegram-каналы поделились кадрами пожара. В сети также пошутили, что он стал следствием неудачного «курения» оккупантов, пишет obozrevatel.com.

«В Голой Пристани что-то горит. Предварительно, попали в БК», – говорится в сообщении.

Информацию подтвердил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Правда, он не комментировал, были ли это удары ВСУ.

«Во временно оккупированной Голой Пристани в результате несоблюдения оккупантами требований действующего законодательства Украины по курению в общественных местах уничтожен большой склад БК российских военных», – сообщил чиновник.

В херсонских Telegram-каналах также добавляют, что после ЧП в области разлеталась авиация ВС РФ.

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