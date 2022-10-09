Синоптики назвали день, когда изменится погода в Беларуси 9.10.2022, 12:31

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Озвучен прогноз на неделю с 10 по 16 октября.

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов озвучил на телеканале ОНТ прогноз погоды на неделю с 10 по 16 октября. Он назвал день, когда погода заметно изменится.

Как говорит Дмитрий Рябов, в рабочие дни погода в Беларуси будет подвержена западным антициклонам:

- В результате, по ночам станет по-октябрьски прохладно.

Днем прогнозируется умеренное тепло и даже с минимумом дождей. А солнце напомнит: в разгаре золотая осень с грибами в лесах и листопадом!

Начало недели с 10 октября связано с влиянием антициклона с центром над Украиной.

- Двигаясь на Восток, он принесет теплые воздушные массы с южных широт. Переменная облачность, без существенных осадков, ветер южный умеренный. Влажность до 90%. В утренние часы в отдельных районах возможен туман видимость до полкилометра, - описал Рябов погоду начала недели и добавил: - Ночью +3…+7, днем в понедельник воздух прогреется до +12…+14 градусов. Во вторник - +12…+15.

Но и в середине недели сохранится влияние более высокого атмосферного давления. Да и переменная облачность без существенных осадков сохранится. Правда, в дневное время по северу Беларуси Дмитрий Рябов обещает небольшие дожди.

- Температура воздуха в среду, 12 октября, ночью +3…+7, ночью +11…+12, - отмечает синоптик.

Четверг тоже ознаменуется влиянием теплой воздушной массы с южных широт. Как и сохранением переменной облачности без существенных осадков. Температура под утро +3…+8, в четверг днем +11…+15, а в пятницу +8…+14.

По традиции, Дмитрий Рябов оставил прогноз – пусть и предварительный – на выходные 15 – 16 октября. Как раз тогда, когда характер погоды начнет меняться из-за атмосферных фронтов с запада, которые принесут облачность и кратковременные дожди.

- Ночью +3…+7, днем в субботу +11…+15, в воскресенье от +10 по северо-востоку до +19 по юго-западу.

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