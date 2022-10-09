У фокусника цилиндр пустой 1 Игорь Эйдман

9.10.2022, 12:37

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Российские пропагандисты выдали очередную порцию глупости.

Российские «патриоты» после подрыва Крымского моста истерят, мол, надо начать «воевать по настоящему», то есть ударить по «центрам принятия решений», мостам через Днепр, энергетической и железнодорожной инфраструктуре, даже применить тактической ядерное оружие.

Глупости все это. Давно бы уже ударили, если бы была возможность и главное смысл. Ничего российским войскам такие удары дать не могут. Затраты и проблемы, которые они вызовут, существенно превышают возможный профит.

Захватчики могут убить еще больше мирных жителей, а выжившим создать новые проблемы, но это не принесет им успех в войне. Пробовали же уже, потратили кучу дефицитных ракет, чтобы организовать на несколько дней в Харькове перебои с электричеством, уйму усилий клали на то, чтобы нарушить движение на железных дорогах, которое быстро восстанавливалось. И с мостами через Днепр ничего иного быть не может.

Новые атаки на украинскую критическую инфраструктуру еще больше сплотят население против захватчиков. Кроме того, они неизбежно приведут к усилению западной помощи Украине и санкций против России, к которым могут начать присоединяться и нейтральные пока страны, типа Турции и Индии.

Даже применение ядерного оружия неспособно переломить ход войны и принести России победу. Удары по городам, кроме гибели мирных жителей, дать ничего не могут (центры принятия решений в бункерах). А бить ядерным оружием по растянутому фронту - все равно, что - из пушек по воробьям. И главное, такие удары неизбежно приведут к глобализации конфликта и ответу НАТО. В этом случае, армия, которая не может справиться с украинцами, не имеющими ни флота, ни современной западной авиации, танков, ПВО, ракет дальнего радиуса действия, будет просто уничтожена.

Кремль стратегически уже проиграл войну. Однако пропагандисты пытаются делать вид, что у него есть какие-то сильные ходы, которыми он то ли «по доброте душевной», то ли по «генеральскому сабатажу» еще не воспользовался.

Российские власти похожи на фокусника, который долго грозится достать из пустого цилиндра съеденного еще в обед кролика, пытаясь таким образом затянуть паузу перед тем, как публика начнет швырять в него тухлые яйца и гнилые помидоры.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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