«Выходили под минометами, все крестились» 1 9.10.2022, 12:45

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Оккупант рассказал о бегстве из Лимана в день путинского «праздника» в Москве.

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехват разговора, в котором российский оккупант рассказывает о тяжелом уходе из Лимана.

«В 3 часа объявление было, Путин там выступал, а мы в 12 из Лимана шли», - сказал оккупант, добавив что они ждут подкрепления.

«Мы выходили под минометами... Там уже все крестились и в Бога верили», - поделился оккупант.

На что его собеседник сказал, что в РФ мобилизация идет полным ходом и гребут всех.

Также оккупант в разговоре рассказал, что они воюют на танках 60-х годов выпуска, которые плохо работают.

Освобождение Лимана

1 октября стало известно, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще продолжаются боевые действия. Днем 2 октября Лиман полностью было зачищено от русских войск.

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