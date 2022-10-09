Как укрепить иммунитет осенью: несколько простых методов 9.10.2022, 12:52

Они сделают организм более выносливым и устойчивым.

Когда наступает холод, значительно увеличивается риск заражения респираторными заболеваниями. Для того, чтобы не болеть в холодное время года, необходимо сделать все возможное для укрепления своего иммунитета. Есть несколько простых способов, как сделать организм более выносливым и устойчивым перед разными заболеваниями.

Об этом сообщает УНН.

Упражнения

Медики говорят о том, что необходимо делать ежедневно хотя бы минимальную физическую нагрузку. Это могут быть короткие прогулки на свежем воздухе. Также можно отправиться в зал или же выполнять разнообразные упражнения в домашних условиях.

Питание

Очень большую роль в данном случае играет правильное питание. Лучше всего отказаться от фастфуда и готовить еду себе в домашних условиях. В готовой пище присутствует слишком много калорий, а человек при этом не может получить нужные ему белки и полезные жиры. Это приводит к повышению уровня холестерина в крови и сахара.

Осенью в рационе должны быть каши, макароны твердых сортов, овощи и фрукты. Обязательно стоит употреблять растительное масло и пару кусочков сала. Жир очень нужен для полноценного функционирования легких, мозга и женской половой системы. Иммунитет становится крепче при поступлении достаточного количества белка.

Качественный сон

Чтобы сохранить здоровье, необходимо спать минимум 7 часов. Если человек не будет высыпаться, то в таком случае начинает значительно увеличиваться уровень кортизола, что приводит к проблемам с нервной системой. Это отрицательно сказывается на иммунной системе. Поэтому нужно делать все возможное, чтобы сон был качественным, а в повседневной жизни было как можно меньше стрессовых ситуаций.

Витамины

Обязательно нужно проконсультироваться со своим врачом и начать принимать витамины. Самостоятельно для профилактики можно принять витамин Д, но все остальное только по назначению медиков. Стоит предварительно сдать анализы, чтобы установить, недостаток каких витаминов или микроэлементов присутствует в организме.

Питьевой режим

Огромное количество людей не обращает никакого внимания на питьевой режим, но он также играет невероятно важную роль в нормальном функционировании иммунной системы. Каждый день стоит пить примерно 2 литра воды. Если же избежать респираторного заболевания не получилось, то количество потребляемой жидкости увеличивается в два раза.

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