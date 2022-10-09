Эксперт объяснил, связаны ли аресты военных в Москве со взрывом на Крымском мосту 9.10.2022, 12:57

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В столицу РФ вошли «элитные» подразделения Росгвардии.

Вчера, 8 октября, Главное управление разведки Украины сообщило, что в Москве начались аресты военных.

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире «1+1» в рамках телемарафона проанализировал, действительно ли взрыв на Крымском мосту мог повлечь за собой беспорядки внутри политической верхушки Кремля.

«По моему убеждению, это элемент информационно-психологической операции, потому что если такие аресты происходят, то о них конечно никто ничего не знает и таких показательных действий никто не проводит. Ну и зачем арестовывать, потому что арест – это будет свидетельство с российской стороны того, что они где-то, что-то недосмотрели. А так всегда можно это списать на внешние силы и так далее. Поэтому такая операция, такая информация очень важны, потому что они сеют панику и недоверие в рядах противника, но все же, это информационно-психологическая операция, не больше», – пояснил Грабский.

Что известно об арестах военных в Москве

Вчера, 8 октября, Главное управление разведки Минобороны сообщило, что в Москве начались аресты военных.

Сообщалось, что в Москве начался комплекс «мер», направленных против военных. А в Москву вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – «элиты» Росгвардии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему взрыв на Крымском мосту устроили действительно сами россияне и рассказал о «разборках» между ФСБ и российским Минобороны.

По информации Подоляка, ФСБ постепенно подбиралась к тем или иным генералам, пытаясь их арестовать.

Он рассказал, что ФСБ считала, что со дня на день сможет перехватить инициативу. Российская спецслужба планировала арестовать генеральскую элиту, посадив своих людей на ключевые должности, чтобы продолжить войну в том виде, в каком ее понимает ФСБ.

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