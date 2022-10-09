Министр обороны Литвы: Лукашенко «активировали» вместо ядерки 9.10.2022, 13:03

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Что стоит за странным заявлением белорусского МИД?

Обвинение Беларуси Украины в якобы «подготовке к нападению» является ничем иным, как попыткой России ослабить наступление украинских войск на фронте.

Об этом пишет в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаушкас.

«Вместо тактического ядерного оружия активируется Лукашенко. Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на нее. Цель - отвести как можно больше украинских сил с фронта к границе с Беларусью», - пишет Анушаушкас.

Напомним, что Минск вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой обвинил Украину в якобы «подготовке к удару по территории Беларуси».

По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, Беларусь готовится организовать учения, на которых, вероятно, будет проведена тренировка по «освобождению» территорий. Не исключено, что страна может попытаться захватить приграничные территории Украины.

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