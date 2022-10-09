За сколько и куда можно улететь на курорты прямыми авиарейсами из Минска 2 9.10.2022, 13:26

3,454

На некоторых направлениях туристов ждут «сюрпризы».

Когда на улице сыро, серо и холодно, хочется улететь в теплые страны. У белорусов сейчас не так много вариантов, как попасть прямым авиарейсом на отдых в теплые страны. Но они все же есть. «Зеркало» посмотрело, на какие курорты можно улететь в декабре из Минска. Также глянули варианты с пересадкой в Москве. Отметим, что мы приценивались к десятидневным турам в расчете на одного человека.

На пляж напрямую из Минска

Прямых рейсов из Минска прямо к месту пляжного отдыха сейчас не так и много. Это традиционные в последние годы направления — Египет, Турция, ОАЭ.

Дешевле всего отдых в декабре обойдется в Египте. К примеру, на одного человека путевка на 10 дней в трехзвездочном отеле в Хургаде по системе «все включено» стоит 1805 рублей. За эти деньги вас поселят в двухместный номер. Отель находится на второй линии, расстояние до моря составляет один километр, пляж там песчано-галечный. В отеле есть небольшой бассейн.

Есть туры в Египет намного дороже. Например, за 6264 рублей туриста поселят в пятизвездочный отель в Шарм-эль-Шейхе. Обслуживание по системе «ультра все включено». Отель — в 200 метрах от моря, здесь есть собственный пляж с коралловым рифом.

Фото: holiday.by

Можно отправиться в Танзанию, на Занзибар. Отдых в 10 дней в трехзвездочном отеле обойдется в 4756 рублей. В эту цену включен только завтрак, но зато до моря идти меньше 200 метров.

В десятидневный тур в Анталию можно отправиться за 2380 рублей. Это ценник на одного взрослого при размещении в двухместном номере в пятизвездочном отеле. За эту сумму предлагают обслуживание по системе «Ультра все включено». Отель находится на второй линии, до моря с собственным песчаным пляжем идти от 200 до 1000 метров. «Возможен запах канализации в номере», — предупреждает турфирма.

Очень много предложений по турам в ОАЭ. Десятидневные путевки можно найти по 1948 рублей. За эти деньги туриста поселят в двухзвездочном отеле в городе Шарджа. Однако до моря идти нужно больше километра, отель расположен на пятой линии. Здесь вас ждет городской песчаный пляж. В стоимость путевки входит завтрак. Есть неудобства в виде хорошая слышимости из соседних номеров и перебои с Wi-Fi.

Фото: holiday.by

Если хочется лучшего сервиса, то можно купить путевку в пятизвездочный отель в Дубае. Путевка будет стоить 43 тысячи рублей. За эти деньги путешественник получит только завтрак и ужин, но зато до частного песчаного пляжа нужно идти меньше 200 метров.

Также можно отправиться в Шри-Ланку, вылет будет из Минска, но со стыковкой в Дубае. Стоимость тура на 10 дней — 3344 рубля. Туриста поселят в четырехзвездочном отеле, от которого до моря — меньше 200 метров. В стоимость включен только завтрак.

А если из Москвы

Из Москвы можно улететь в несколько стран. Например, на Кубу. Отдых в четырехзвездочном отеле в Варадеро будет стоить 4059 рублей. За эту цену предполагается обслуживание по системе «все включено». До песчаного пляжа — меньше 100 метров.

Фото: holiday.by

Есть рейсы в Таиланд. Проживание в отеле четыре звезды в Пхукете обойдется в 3029 рублей. В стоимость включены только завтраки. До моря идти от 200 до 1000 метров, отель находится на второй линии.

Предлагают улететь в Венесуэлу. Стоимость тура на 10 ночей составляет 4407 рублей. За эти деньги турист будет проживать в четырехзвездочном отеле, который находится на первой линии, идти до моря меньше 100 метров. Песчаный пляж — собственность отеля. Обслуживание по системе «Все включено». Есть несколько моментов, которых надо учесть: в отеле нет русскоговорящего персонала, здесь нет услуги обмена валют, импортные напитки и морепродукты придется покупать за свои деньги.

Также можно вылететь в Доминикану. Стоимость тура — 3696 рублей. За эти деньги турист получит завтрак. За интернет тут придется платить. Также посетители жаловались на соленую воду из крана и посторонний запах в номере.

Отметим, что практически все туристические компании предлагают купить путевку в рассрочку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».