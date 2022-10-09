ВСУ сбили вражеский самолет на юге Украины 3 9.10.2022, 13:33

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Предположительно, речь идет о Су-25.

На Юге Украины сбит вражеский самолет, предположительно Су-25.

Об этом сообщает пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

«За прошедшие и текущие сутки (по состоянию на 11:30) Воздушные силы ВС Украины на южном направлении сбили российский самолет (вероятно Су-25, тип уточняется), два беспилотных летательных аппарата оккупантов, один БПЛА-камикадзе «Shahed-136» и одну управляемую авиаракету Х-59 (Запорожье)», - отмечают в Воздушных силах.

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