ВСУ сбили вражеский самолет на юге Украины

ВСУ сбили вражеский самолет на юге Украины3
- 9.10.2022, 13:33
- 3,114
Предположительно, речь идет о Су-25.
На Юге Украины сбит вражеский самолет, предположительно Су-25.
Об этом сообщает пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.
«За прошедшие и текущие сутки (по состоянию на 11:30) Воздушные силы ВС Украины на южном направлении сбили российский самолет (вероятно Су-25, тип уточняется), два беспилотных летательных аппарата оккупантов, один БПЛА-камикадзе «Shahed-136» и одну управляемую авиаракету Х-59 (Запорожье)», - отмечают в Воздушных силах.