Российские пропагандисты впервые открыто набросились на Путина из-за Крымского моста 5 9.10.2022, 13:41

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Последствия для главы Кремля могут быть катастрофическими.

В России после разрушения части Керченского (Крымского) моста впервые прозвучала критика президента РФ Владимира Путина со стороны российских военных блогеров, сообщил в ежедневном отчете американский Институт изучения войны (ISW).

«Некоторые националистические голоса (в России – ред.) отметили, что Путин и его близкое окружение не смогли немедленно отреагировать на нападение на символический (Керченский – ред.) мост, впервые выразив прямую критику Путина. Один военный блогер предупредил, что если Путин не сможет принять ответные меры, это «будет воспринято за слабость самого президента». Другой блогер отметил, что со стороны Кремля лицемерно призвать россиян объединиться вокруг Путина, если он не в состоянии комментировать важные события, такие как затопление крейсера «Москва», обмен пленными, в том числе бойцов «Азовстали» или поражение на Харьковском направлении», – говорится в отчете.

В ISW добавили, что другие российские блогеры критиковали молчание заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева по поводу взрыва, учитывая его предыдущие заявления о том, что любое нападение на Керченский мост будут определять как нарушение российских «красных линий».

При этом российские военные блогеры и пропагандисты призвали Кремль возобновить удары по украинской инфраструктуре и при этом не призвали Россию применить тактическое ядерное оружие против Украины, указывают исследователи.

В ISW также обратили внимание на то, что украинские и российские источники утверждали, что после взрыва на Керченском мосту Кремль начал преследовать высокопоставленных военных, но эти сообщения остаются непроверенными.

Главное управление военной разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило о «многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных», не приводя их имен. «Российские военные блогеры, близкие к «ЧВК Вагнера», утверждают, что Кремль заменил министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ генерала армии Валерия Герасимова якобы на тульского губернатора Алексея Дюмина и заместителя главнокомандующего сухопутными войсками генерал-лейтенанта Александра Матовникова соответственно. Пока ISW не может независимо проверить ни одно из этих сообщений», – говорится в отчете.

В ISW также отметили, что Кремль, вероятно, продолжает выставлять Министерство обороны России виновным в ситуации со взрывом на Керченском мосту и прочими неудачами российской армии, чтобы снять вину с Путина. Российское Минобороны пока официального заявления по поводу инцидента не делало.

«Российское оппозиционное издание Meduza сообщило, что Администрация президента РФ разослала российским СМИ инструкцию, как правильно приуменьшить серьезность повреждений (Керченского – КР) моста, и, возможно, Кремль приказал российскому Минобороны хранить молчание по поводу этой ситуации. Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Россия должна начать кампанию ударов по критической украинской инфраструктуре вместо того, чтобы прислушаться к обещаниям российского Минобороны», – говорится в сообщении.

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