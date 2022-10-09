«Основательная операция»: украинский генерал назвал наиболее реальную версию подрыва Крымского моста 2 9.10.2022, 13:57

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Удар по нему имеет огромное военно-политическое значение.

В сети распространяется несколько версий причины взрывов на Крымском мосту. В частности подрыв мог произойти вследствие попадания ракеты, машины со взрывчаткой или заложения ее непосредственно под мост. Реальную же причину мы сможем узнать по окончании войны.

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт и генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его мнению, наиболее вероятной причиной взрыва стало проведение операции по уничтожению Крымского моста.

«Это серьезный результат глубокой и основательной операции», – отметил военный эксперт.

По его словам, Крымский мост является фактом незаконного строительства на территории нашего государства. Да, Украина имеет основание для уничтожения такой цели.

Какое значение имеет подрыв Крымского моста

Кроме того, Романенко отметил, что подрыв Крымского моста имеет несколько значений, в частности:

чисто военное, поскольку нарушено логистическое обеспечение страны-агрессора;

военно-политическое значение, в частности, реакция наших союзников;

морально-психологическое, как для граждан России, так и Украины;

а также военно-экономическое значение. Российские страховые компании приводят информацию, что ущерб вследствие подрыва Крымского моста составляет уже около полумиллиарда рублей.

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