Украинская армия освободила Новую Каменку на пути к Херсону 1 9.10.2022, 14:05

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ВСУ наступают по правому берегу Днепра.

ВСУ в ходе контрнаступление освободили село Новую Каменка на правобережной части Херсонской области.

Об этом 9 октября сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Украины Юрий Мысягин.

«Новая Каменка на Херсонщине под контролем ВСУ», - написал нардеп. В целом, на Херсонском направлении уже освобождены около 1170 кв. км территории.

Такой информацией поделилась спикер Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире украинского телемарафона.

«Продолжается работа и по закреплению территорий, и по зачистке, и по проведению стабилизационных мероприятий, поскольку населенные пункты оставляют в себе «сюрпризы», которые оставили оккупанты», - рассказала она.

О ситуации на Южном фронте высказался военкор Богдан Мирошников в Telegram. «ВСУ продолжают играть с оккупантами в игру «Угадай, где я ударю в следующий раз» на Юге. Пусть враг гадает и боится. Предложение «жеста доброй воли» еще актуально», - написал журналист.

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