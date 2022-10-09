Украинская армия освободила Новую Каменку на пути к Херсону

Украинская армия освободила Новую Каменку на пути к Херсону1
- 9.10.2022, 14:05
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ВСУ наступают по правому берегу Днепра.
ВСУ в ходе контрнаступление освободили село Новую Каменка на правобережной части Херсонской области.
Об этом 9 октября сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Украины Юрий Мысягин.
«Новая Каменка на Херсонщине под контролем ВСУ», - написал нардеп. В целом, на Херсонском направлении уже освобождены около 1170 кв. км территории.
Такой информацией поделилась спикер Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире украинского телемарафона.
«Продолжается работа и по закреплению территорий, и по зачистке, и по проведению стабилизационных мероприятий, поскольку населенные пункты оставляют в себе «сюрпризы», которые оставили оккупанты», - рассказала она.
О ситуации на Южном фронте высказался военкор Богдан Мирошников в Telegram. «ВСУ продолжают играть с оккупантами в игру «Угадай, где я ударю в следующий раз» на Юге. Пусть враг гадает и боится. Предложение «жеста доброй воли» еще актуально», - написал журналист.