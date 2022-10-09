WSJ: Удар по Крымскому мосту был нанесен снизу 1 9.10.2022, 14:27

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Эксперты усомнились в версии Москвы о взорванном грузовике.

Рано утром 8 октября мощнейший взрыв прогремел на Крымском мосту, в результате чего произошел обвал пролетов. Российские власти уверяют, что инцидент случился в результате подрыва грузовика.

Но к этой версии есть много вопросов. Происшествие проанализировало влиятельное издание The Wall Street Journal.

Журналисты поговорили с экспертами, которые усомнились, что подобные повреждения мост мог получить в результате подрыва грузовика.

Об этом, в частности, заявил Тони Спамер, который в прошлом консультировал армию Великобритании по поводу сноса мостов. Он уверяет, что заминированный грузовик при взрыве мог проделать дыру в пролете, но никак не вызвать их обрушение.

«Необходимо атаковать всю ширину моста. Глядя на него, кажется, что удар был нанесен снизу. Это титаническая работа», - сообщил эксперт.

Издание уверяет, что опрошенные ими эксперты считают более вероятной версию взрыва из-под моста. Это могла быть заложенная под конструкцию взрывчатка.

Повреждения столь серьезны, что на ремонт моста может потребоваться несколько месяцев. Об этом сообщил журналистам Дэвид Маккензи - старший технический директор компании COWI Holding A/S, которая занимается проектировкой одного из самых длинных мостов в мире.

Он не исключил, что повреждения получило и основание моста. Вероятно, стоит ожидать не только запрета проезда по нему грузовиков, но и ограничения по весу на железнодорожной ветке.

«Произошел довольно значительный пожар, а это влияет на прочность находящейся там стали. Существует очень большая вероятность того, что сталь на верхней части моста могла нагреться до температур, значительно превышающих пределы, которые выдерживает сталь», - рассказал Маккензи.

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