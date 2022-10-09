Белорусские райпо «оставили в дураках» лукашистов, запретивших повышать цены

Белорусские райпо «оставили в дураках» лукашистов, запретивших повышать цены4
- 9.10.2022, 14:29
- 7,254
Учреждения торговли сделали простой, но эффективный ход.
После запрета повышать цены некоторые белорусские райпо убрали расценки с сайтов.
Указано, что «цена договорная и может изменяться с учетом конъюнктуры рынка». На это обратило внимание «Медыя-Палессе».
С 6 октября цены в Беларуси повышать запретили — «за исключением индивидуальных решений министра или председателя облисполкома». За нарушение пригрозили задержаниями и уголовными делами.
По данным Комитета госконтроля, зафиксировано немало случаев, когда яблоки, лук, свеклу и капусту сельхозпредприятий перекупщики продавали с наценкой под 300%.
Утром 7 октября ни на одном из сайтов райпо — Лунинецкого, Пинского и Столинского — не оказалось расценок на закупку овощей у населения. Указано, что «цена договорная и может изменяться с учетом конъюнктуры рынка».
До этого закупочные цены, например в Столинском потребобществе, обновлялись дважды — утром и днем. Сейчас здесь пусто.