Видеофакт: Пробки у Крымского моста растянулись на многие километры 4 9.10.2022, 14:36

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Бегущие с полуострова россияне стоят в очереди по пять часов.

После взрыва и масштабного пожара на Керченском мосту жители полуострова образовали огромные очереди на выезд. Оккупанты открыли одну из полос для движения легковых авто и утверждают: мол, паники в захваченном Крыму нет.

Пропагандисты пытаются всячески смягчить ситуацию, уверяя, что последствия разрушений на символическом для Кремля объекте не такие и страшные. Однако даже они иногда выдают правду: например, о больших очередях в Крыму.

Один из российских Telegram-каналов констатировал, что переправа через Керченский пролив работает только для грузовиков, а движение по мосту организовано по одной полосе, пишет obozrevatel.com

«Самая большая проблема – это въезд на мост. Люди вынуждены стоять по 4-5 часов... Хотя «власти» уверяют, что практически все идет беспрерывно, но на данный момент сотни машин, очередь растянулась на несколько километров», – цитируют пропагандисты жителя оккупированного Крыма Дмитрия.

Он добавил, что некоторые люди заняли свою очередь еще в 4 часа утра, но по состоянию на 11:20 на пункт досмотра еще не доехали.

Российские «журналисты» пишут, что со стороны Краснодара такая же ситуация. Якобы дорога от Темрюка до Крыма занимает 12 часов.

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