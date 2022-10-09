Латынина: В конечном итоге генералы «замочат» Путина 9.10.2022, 14:50

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Кому-то придется ответить за военные неудачи РФ.

Главным умением в российской армии при президентстве Владимира Путина является умение врать и не перечить начальству, заявила в интервью основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону российская журналистка Юлия Латынина.

По ее мнению, из-за этого было понятно, что Путин потерпит поражение в войне против Украины.

«Потому что в его армии главным умением является умение врать и никогда не возражать начальству. Как только вы начинаете врать начальству, то вдруг оказывается, что вам уже не обязательно выигрывать никаких сражений. Просто потому, что вы можете доложить, что вы все сделали и все выиграли», – пояснила она.

Путин верит в рассказы официального представителя министерства обороны России Игоря Конашенкова о 20 уничтоженных HIMARS, хотя Гештаб ВСУ опровергал такие сообщения неоднократно. Также были опровержения Пентагона (их, в частности, публиковало Reuters).

«Если можно доложить, что замочили 20 HIMARS, то на фига эти HIMARS мочить, на фига стараться выяснять, где они стоят? Это же гораздо экономнее. Это главный принцип, принцип всеобщего вранья, на котором держится не только армия, но и все в путинском государстве. Он [Путин] так устроил: тебя наказывают не за то, что ты провалился, а за то, что ты сообщил начальнику, что ты провалился. Еще в самом начале войны Геннадий Гудков очень правильную вещь сказал: когда начнутся настоящие неудачи, то все будут спихивать друг на друга, почему эти неудачи произошли, все будут друг на друга показывать пальцем. И в конечном итоге либо Путин замочит генералов, либо генералы – Путина. Кто-то из них будет вынужден отвечать за неудачу. Мы видим [главу Чечни Рамзана] Кадырова, который катит бочку на [генерала Александра] Лапина. Два "достойных" персонажа», – добавила Латынина.

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