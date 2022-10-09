«Под Тамбовом спросили: а что такое доллары?» 9.10.2022, 14:59

Белорусы рассказали о поездке в Грузию на Mercedes-Benz.

Грузия — одно из самых доступных направлений для белорусских туристов в последние годы. Даже несмотря на приток мигрантов и повышение цен на жилье, достаточно трудно организовать более бюджетный отдых. Вот и минчанин Александр, владелец Mercedes-Benz E-Class Estate (S211), выбирая, где же провести отпуск в марте, решил остановиться на этой стране. Его поддержали супруга и сестра. Сказано — сделано: загрузили машину вещами, продуктами и отправились навстречу вкусной еде, невероятной красоты храмам и знаменитому грузинскому гостеприимству, пишет av.by.

«Прохождение границы заняло 30 часов!»

— Александр, как решились на путешествие на 18-летнем автомобиле?

— Машина далеко не новая, купил я ее около года назад. Поэтому, конечно, опасения присутствовали. Особенно насчет дороги за Москвой: сломается автомобиль в глубинке — даже запчастей не найдешь. А вот за Грузию я не переживал: там и старых «Мерсов» куча, и всевозможных разборок. Я, кстати, туда заглянул, итог — купил плафон в четыре раза дешевле, чем у нас. Но подходящие диски не нашел.

— Перед поездкой я сделал ТО (обошлось в 350 рублей) и прошел техосмотр: было самому интересно, сможет ли получить «дозвол» эта машина. В итоге авто допустили к участию в дорожном движении без проблем.

— Конечно, мы рассматривали возможность купить авиабилеты. Но разница в расходах на дорогу колоссальная: топливо суммарно обошлось в $250, а перелет стоил бы все $1 500. К тому же на самолет много сумок не возьмешь, а в машине места полно — багажник вместительный.

— Кстати, о топливе. Какой расход у вашего автомобиля?

— Здесь стоит «646-й» мотор объемом 2,2 литра, дизель. Средний расход по трассе — 6,5 л на «сотку».

— Была у нас неприятная ситуация с АЗС под Тамбовом. Мы заправились, пошли расплачиваться — ни одна банковская карта не проходит! Я предложил кассиру (женщина в возрасте) валюту — причем в пересчете на российские рубли сумму большую, чем нужно. Ее ответ поверг нас в шок: «А что такое доллары? А где я их поменяю? У нас нет обменника!» В итоге еле-еле уговорили принять деньги работника помоложе. Оказалось, что «Лукойл» под санкциями, поэтому там карточки не работают. Хотя через каких-то 200 метров мы остановились на «Роснефти», чтобы выпить кофе, и там оплата прошла.

— К слову, наш знакомый грузин нас предупреждал, мол, не заправляйтесь на территории России — доезжайте до Грузии, там топливо дешевле. Хорошо, что не послушались! По приезде отправились мы на грузинскую заправку, а там литр стоит по 4,20—4,30 BYN. Выяснилось, что буквально за день до этого ценники на 20—30% взлетели, люди аж на протесты вышли.

— Расскажите, как добирались до российско-грузинской границы.

— Не без приключений! Ехали через Подольск и Волгоград. Проехали 1 000 км за раз (700 км из них за рулем была жена) и остановились переночевать. Уставшие были ужасно! Под Волгоградом дорогу строят, все нечищеное, «Мерс» сносит… Супруга от утомления аж миражи видеть начала! Последние 30 км перед остановкой добирались, наверное, минут 40—50.

— Выспались, направились в сторону Владикавказа через Калмыкию. Едем, ничего не нарушаем — останавливает дэпээсник. Сначала общается вежливо, а потом заявляет, что мы нарушили ПДД: якобы совершили обгон через сплошную. Я, конечно, знаков никаких не видел. А он почти сразу отправил меня общаться к своему начальнику в служебную машину. Тот уверил: есть запись нарушения. Я почему-то так разнервничался, что даже не догадался потребовать это видео показать. Только потом дошло: развели! В общем, начали торговаться. Дэпээсники попросили 10 тысяч российских рублей — почти $100. Я говорю: «Вы что, нет таких денег!» Они в ответ: «А сколько есть?» — «Ну пять тысяч». Переглянулись и говорят: «Неси пять!»

— Наскребли с девчонками $50, я их занес. И тут меня осенило: «А покажите видеозапись!» Но дэпээсник только усмехнулся: «Нет уже, стерли!»

А вот в Грузии полиция остановила нас один раз за все время. Увидели белорусские номера — сразу уточнили, на каком языке удобнее общаться: русском или английском. Посмотрели, чтобы страховка была действующей, и пожелали счастливого пути.

— Во Владикавказе из-за погоды пришлось задержаться на пять дней. Остановились на ночевку в гостинице (100 BYN/сутки за трехместный номер) с видом на горную речку — красота нереальная! Если честно, то переживали, как бы не нарваться на конфликт с местными «горячими» парнями. Помню, зашли в какое-то кафе с осетинскими пирогами в воскресенье, а там сплошные пьяные борцы что-то отмечают. Стремно ужасно, не протолкнуться! Я одного вежливо попросил: «Разрешите нам пройти». А он, к моему удивлению, тут же отошел, еще и остальных заставил расступиться.

— К слову, Владикавказ — город «Жигулей». Белые, заниженные, завышенные — какие хочешь!

— А сколько по времени заняло прохождение границы? В марте как раз толпа мигрантов повалила в том направлении…

— На границе стояли 30 часов, потому что россиян проверяли досконально. Плюс у местных свой бизнес: они занимают очередь и пропускают людей за деньги. Ни в коем случае нельзя было спать: зазеваешься — тут же перед тобой кто-то влезет. А потом никому ничего не докажешь!

— После того как прошли границу, переночевали в гостевом домике в поселке Степанцминда. Мы с женой были в Грузии во время медового месяца, поэтому остались контакты знакомого грузина Тэма. Мы нанимали его в качестве водителя-гида, а впоследствии стали хорошими друзьями. Даже ездили к его семье на виноградники! В этот раз он тоже устроил нам радушный прием, порекомендовал, что посмотреть по дороге, и предложил снять две комнаты в квартире его свекрови в Тбилиси. За месяц заплатили всего $150, хотя тогда был туристический бум и жилье сдавалось за сумму от $400 и выше. Хозяйка почти не появлялась дома: рано утром уходила на работу, а вечером гуляла с подругами.

— Сколько километров суммарно за поездку накатали?

— Восемь тысяч: пять тысяч — дорога туда и обратно, остальное мы наездили по самой Грузии. Побывали в Кутаиси, Боржоми, Мартвили, посетили каньон Окаце, пещеру Прометея…

— Я находился в отпуске, а сестра и жена — айтишницы, они работали на удаленке. Поэтому в будние дни девочки были погружены в свои дела, а на выходных мы продолжали колесить по достопримечательностям. Больше всего нас впечатлил пещерный город Вардзия! Но вот до Батуми не доехали: испортилась погода.

— К слову, Тбилиси в плане ПДД — отдельный мир. Мне было очень непривычно! Полосы движения никто не соблюдает, хочешь проехать на красный свет — сигналь и выдвигайся, если никому не мешаешь. Внаглую щемишься — тоже нормально. Лично мне все это чем-то напомнило Китай. Хотя при таком хаосе ни одной аварии за время своего пребывания в Грузии я не увидел!

«Это страна праворульных «японцев»

— Что с качеством дорог в тех местах?

— До Тбилиси добирались по Военно-Грузинской дороге. Ее я могу описать двумя словами: страшно и красиво. Едешь, любуешься, голову поворачиваешь — а там обрыв. Много фур, поэтому по серпантину мы передвигались медленно. В Тбилиси дороги, которые ведут к достопримечательностям, хорошие. Я ожидал худшего.

— Сейчас еще строят большую трассу до Батуми, добираться туда станет удобнее. Очень мне понравились тоннели. Как раз от границы до Гудаури сейчас прорывают 10-километровый прямо в скале. В следующий раз обязательно там прокачусь!

— А какой в Грузии автопарк?

— Больше всего японских праворульных автомобилей — они их напрямую гоняют. Много гибридных Honda, наш Тэма купил себе и жене по Insight. Если говорить про горные поселки, то там преимущественно джипы марок Toyota, Mitsubishi. А туристов катают исключительно на полноприводных Mitsubishi Delica. Тэма рассказывал: привезли как-то на экскурсию японскую делегацию, они на минивэны посмотрели и говорят: «Теперь мы знаем, куда все наши „Делики“ подевались!»

— Средний возраст автопарка — 10+. Заметил, что свежих машин до трех лет совсем мало, даже с Минском не сравнится. Из премиума много «Мерседесов», но как минимум 15-летних. Все в основном на бензине, чтобы была возможность дополнительно установить ГБО. Плюс подобные автомобили грузины тянут из Америки, а там бензиновые двигатели больше распространены. Что касается состояния авто, то много притертых, подбитых машин. Зато мойки самообслуживания — на каждом шагу! Поставили шалаш, купили «Керхер» — и бизнес готов. Кстати, видел в Тбилиси по телевизору рекламу Geely. Не мог оставить ее без внимания, потому что сам работаю в сервисном центре. Позвал к экрану Тэма, но он, оказалось, про «Джили» ничего и не слышал.

— К слову, один грузин у меня как-то поинтересовался, за сколько я купил в Беларуси «Мерс». И уверил: в Грузии я нашел бы такой же в два раза дешевле.

— Подсчитывали, в какую сумму обошлось путешествие длиною почти в два месяца?

— Расходы мы не считали. Могу предположить, что потратили чуть больше $2 000.

— Еду брали с собой, не забыли взять большой термос и три термокружки. Бутерброды, колбасы… Хватило до Владикавказа, а там уже закупились в «Пятерочке». Но самые качественные продукты в России — те, что произвели в Беларуси. Купили местный кефир — вообще не поняли, что это было!

А вот в Грузии все вкусно. Хозяйка квартиры, где мы жили, предложила нам готовить с условием оплаты продуктов. Мы давали примерно 20 BYN, а еды хватало на три дня! Без кафешек с хачапури и хинкали тоже не обошлось. Но качество сервиса там страдает, даже в крутых ресторанах. Зато огромные порции и, повторюсь, безумно вкусно!

— Какие советы дадите тем, кто тоже планирует отправиться в Грузию?

— Ничего не бояться и набраться терпения: с очередями на границе сейчас ситуация гораздо хуже. И обязательно смотрите прогноз погоды, чтобы не застрять во Владикавказе, как мы! Жилье стоит искать через Telegram в чатах а-ля «Белорусы в Грузии» — там все подскажут.

— Несмотря на долгую дорогу и непредвиденные расходы, эмоций и фоток после поездки осталось миллион! Очень хотим наше путешествие повторить — и обязательно это сделаем.

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