Фейгин: Москва знает, что по Крымскому мосту был нанесен ракетный удар 3 9.10.2022, 15:08

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Но продолжает настаивать на версии с подорванным грузовиком.

Если Крымский мост действительно взорван ракетой, то рано или поздно это выяснится, заявил в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону российский юрист, блогер Марк Фейгин.

Журналист попросил Фейгина прокомментировать версию о том, что Крымский мост мог быть поврежден украинской ракетой.

«В этой версии очевидно следующее: Москва знает о том, что это ракетный удар. Там уже были специалисты. Раз она знает, умалчивает и продолжает говорить о теракте, значит, в этом есть какая-то необходимость. То ли использовать это в качестве предлога в обвинении Украины. Но Украина официально ничего не признавала. То ли Москва будет делать из этого теракт, что Украина к таким методам прибегает. Если это действительно ракета, то рано или поздно это выяснится. За эту версию, что говорит? Все происходило ночью, когда мост не был нагружен таким количеством водителей», – отметил Фейгин.

Также он полагает, что нельзя исключать версию о том, что США, не рассказывая никому, дали Украине снаряды с дальностью до 300 км.

«Я бы этого тоже не исключал. За эту версию говорит то, что США публично сильно отрицают, что дают Украине что-то подобное. Если публично так настаивают, понятно по каким причинам: в Кремле этот юбиляр, совсем сумасшедший, псих ненормальный, и, если признаем, что такие средства дали, образно говоря, он возьмет на кнопку нажмет. Раз так сильно отрицают, я бы не исключал, что дали средства, которые позволили атаковать. Может, это какие-то дроны-камикадзе. Может быть и такое. Я не специалист, не эксперт, но не могу исключать, что это еще и появившиеся у Украины новые средства вооружения. Учитывая эскалацию ситуации в целом, это может иметь под собой существенные основания», – сказал Фейгин.

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